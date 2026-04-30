YouTuber đóng phim của Trấn Thành, Trường Giang cùng vợ xuất hiện trên show thực tế

Tập 184 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thái Vũ, cùng sự đồng hành của vợ chồng Cris Phan - Mai Quỳnh Anh. Mở đầu chương trình, Mai Quỳnh Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng chương trình ngay tại quê hương (Phú Yên cũ).

Cris Phan là YouTuber sở hữu hơn 11 triệu lượt theo dõi. Trước đó, anh từng gây chú ý khi góp mặt trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành và Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang ẢNH: NSX

Trong khi đó, Cris Phan gây ấn tượng trước đông đảo khán giả có mặt tại buổi ghi hình, không chỉ để gặp gỡ nghệ sĩ mà còn trực tiếp ủng hộ cho các gia đình. Anh khẳng định sẽ cố gắng hết mình trong các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Cẩm Uyên khiến nhiều người xót xa. Cô bé mồ côi cha từ khi mới 1 tuổi, sau đó mẹ đi thêm bước nữa. Biến cố ập đến khi mẹ cô bé phát hiện mắc ung thư, qua đời hồi tháng 11.2023. Thời điểm này, chị gái của Uyên đang chuẩn bị vào đại học nhưng đã gác lại ước mơ, vào TP.HCM làm công nhân để lo cho các em. Mỗi tháng, cô chắt chiu gửi về khoảng 2 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Để đỡ đần gia đình, Cẩm Uyên tranh thủ làm nhiều công việc ngoài giờ học như phụ quán cà phê, nhận gõ văn bản, làm rẫy... Thuộc diện hộ nghèo, không còn cha mẹ bên cạnh, hai chị em vẫn kiên trì theo đuổi việc học. Uyên nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo. Mất cha mẹ từ sớm càng khiến cô bé quyết tâm học tốt để chăm lo cho em và giảm bớt gánh nặng cho chị gái.

Vợ chồng Cris Phan không giấu được sự xúc động trước hoàn cảnh của các em nhỏ trong chương trình Mái ấm gia đình Việt ẢNH: NSX

Theo dõi hoàn cảnh của nhân vật, MC Thái Vũ không khỏi xót xa khi chứng kiến ngôi nhà nhỏ đã mất đi cả cha lẫn mẹ, bốn chị em chỉ còn biết nương tựa vào nhau. Hình ảnh Uyên và Thảo sống trong căn nhà cũ khi chị cả đi làm xa càng khiến nam MC nghẹn lòng. Khi nghe Uyên tự trách vì chưa kịp lớn để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, Thái Vũ xúc động: “Con đừng bao giờ nghĩ là vì mình nên mẹ mới mất. Mẹ lúc nào cũng nghĩ những điều tốt đẹp cho các con nên mới giấu bệnh. Mẹ rất thương các con và cũng không muốn thấy các con tự trách như vậy”.

Chia sẻ của Cris Phan và vợ

Mai Quỳnh Anh xúc động trước sự gắn bó và hy sinh của người chị cả dành cho các em. Hình ảnh hai chị em Uyên và Thảo nắm chặt tay nhau khi tham gia chương trình khiến cô nghẹn ngào. Nữ diễn viên bày tỏ sự cảm phục khi các em còn nhỏ nhưng đã trải qua nhiều mất mát, song vẫn không từ bỏ việc học, luôn nỗ lực vươn lên.

Diễn viên Cris Phan cũng dành sự trân trọng trước nghị lực của hai chị em. Anh cho rằng, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thiếu thốn, các em vẫn giữ được tinh thần tích cực. Sự hy sinh của người chị cả cùng ý chí học tập của các em khiến nam diễn viên vừa khâm phục, vừa xót xa. Anh gửi lời động viên, mong các bé tiếp tục cố gắng và không tự trách bản thân.