Nam MC tiết lộ lý do 5 năm không về quê dịp tết

Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, quê An Giang, tốt nghiệp trường Đại học Văn Hiến TP.HCM, chuyên ngành Xã hội học. Anh từng đoạt giải quán quân Micro vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình 2019.

Trong sự nghiệp văn chương, Hải Triều đã cho ra mắt ba quyển sách Thương một người đã có người thương, Nói gì cho học trò vui?, Có một người đi cùng ta năm tháng. Hải Triều chia sẻ với anh, sách không chỉ là một kênh giải trí mà còn là “vườn ươm” cho những mầm non sáng tạo. Từ những trang truyện tranh thời thơ bé đến những tập truyện dài, truyện ngắn hay tiểu thuyết… tất cả đã xây dựng nên thế giới quan đa sắc trong anh.

Tâm huyết của MC Hải Triều

Với tác giả Nguyễn Hải Triều, tết là dịp để văn chương của anh được "cất cánh" Ảnh: NVCC

Hiện tại, Hải Triều dành phần lớn thời gian để nghiên cứu tiểu thuyết và truyện dài. Bởi mục tiêu sắp tới của nam MC không những dừng lại ở tản văn hay truyện ngắn mà còn chinh phục những cấu trúc đồ sộ của tiểu thuyết. Theo Hải Triều, đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chất liệu và tư duy ngôn ngữ, nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc chấp bút những kịch bản sân khấu và điện ảnh trong tương lai gần.

Hải Triều thẳng thắn: “Chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng thói quen đọc sách đang dần trở nên xa xỉ đối với người trẻ. Đừng cố lập luận rằng sách không còn hay nên không ai đọc, bởi điều đó hoàn toàn sai lầm. Sự thật là dòng chảy của các phương thức giải trí mới đã đẩy văn hóa đọc vào thế yếu. Người trẻ hiện nay chuộng lướt TikTok hơn là kiên nhẫn lật giở từng trang sách. Họ có thể hào hứng nhấn vào 'giỏ hàng' để mua một cuốn sách, nhưng chưa chắc đã đọc hết. Chính vì vậy, là một tác giả, mình phải giỏi công nghệ và biết cách hợp thời”.

Không kỳ vọng mọi người phải đọc hết từng chữ mình viết, nhưng Hải Triều luôn chăm chút để biến mỗi câu văn thành động lực tinh thần cho độc giả. “Chỉ cần bạn vô tình bắt gặp một thông điệp, cảm được nó và dùng nó làm sức mạnh để bước tiếp thì đó là niềm hạnh phúc của người cầm bút”, anh bày tỏ.

Hải Triều đặt tâm huyết vào các tác phẩm sách của mình Ảnh: NVCC

5 năm trở lại đây, Hải Triều chọn đón tết tại TP.HCM để tận dụng khoảng lặng quý giá cho việc sáng tạo. Năm nay, anh tập trung hoàn thiện những bản thảo sách hoàn chỉnh. Tết đối với nam MC không chỉ là dịp để làm việc năng suất hơn mà còn là thời gian tái tạo năng lượng để phát triển bản thân trong năm mới.

“Với tôi, tết không hẳn là thời gian lý tưởng để đọc sách, mà là khoảnh khắc để văn chương được cất cánh với nhiều cảm xúc. Giữa lúc mọi người hối hả về quê, việc lựa chọn ở lại trong cái 'khoảng trống không gia đình' ấy khiến tâm hồn tôi nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết”, anh bày tỏ. Theo Hải Triều, sự tĩnh lặng của phố xá giúp anh viết nên những dòng cảm xúc cho những người đón tết xa quê.

Hải Triều hiện chưa có kế hoạch đọc một quyển sách mới nào. Thay vào đó, anh chọn đọc lại những dòng bình luận, những lá thư tay hay tin nhắn của độc giả gửi về sau khi đọc những trang viết của mình. “Bởi tôi hiểu rằng, muốn đi một hành trình dài và bền bỉ với con chữ, thì việc lắng nghe và tiếp thu tâm tình của độc giả chính là bài học quan trọng nhất. Đó mới là những trang sách sống động và quý giá nhất mà tôi cần nghiền ngẫm trong những ngày đầu năm”, nam MC bày tỏ.