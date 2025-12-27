Khoai mỡ hay khoai lang tốt cho sức khỏe hơn?

Về mặt dinh dưỡng và hương vị, khoai mỡ và khoai lang có những điểm khác biệt rõ ràng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Suzanne Fisher, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết việc hiểu đúng về 2 loại củ quen thuộc này giúp người tiêu dùng lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu sức khỏe.

Sự khác biệt giữa khoai mỡ và khoai lang

Khoai mỡ và khoai lang đều là nguồn thực phẩm giàu năng lượng. Thành phần dinh dưỡng của 2 loại khá giống nhau, tuy nhiên vẫn có những khác biệt đáng chú ý về một số vitamin và khoáng chất.

Khoai mỡ có hàm lượng tinh bột cao hơn, tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn. Loại củ này cũng cung cấp nhiều vitamin C, kali, carbohydrate và phốt pho hơn so với khoai lang.

Trong khi đó, khoai lang có vị ngọt tự nhiên rõ rệt hơn. Khoai lang chứa nhiều vitamin A hơn, ít calo hơn và có lượng đường tự nhiên cao hơn.

Dù có khác biệt nhất định, khoai mỡ và khoai lang đều mang lại nhiều lợi ích sức khỏe Ảnh: AI

Điểm khác biệt lớn nhất của khoai lang so với khoai mỡ nằm ở hàm lượng beta carotene. Khoai mỡ hầu như không chứa chất này, trong khi khoai lang, đặc biệt là khoai lang ruột cam, lại rất giàu beta carotene.

Beta carotene là một chất chống oxy hóa quan trọng và có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể.

Vitamin A đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì thị lực, bảo vệ làn da và hỗ trợ sức khỏe của tóc.

Nhờ đó, khoai lang thường được xem là lựa chọn có lợi cho mắt và da khi sử dụng thường xuyên với lượng phù hợp.

Dù có khác biệt nhất định, khoai mỡ và khoai lang đều mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú.

Đặc điểm chung của khoai mỡ và khoai lang

Cả hai loại củ đều cung cấp chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và góp phần giảm cholesterol trong máu. Chất xơ còn có khả năng giữ lại các chất có nguy cơ gây hại trong đường tiêu hóa.

Cả khoai mỡ và khoai lang đều chứa enzyme amylase. Enzyme này giúp cơ thể phân giải tinh bột thành đường đơn giản, từ đó dễ dàng hấp thu và sử dụng làm năng lượng.

Canxi có trong khoai mỡ và khoai lang giúp hình thành và duy trì xương, răng chắc khỏe. Khoáng chất này còn tham gia vào hoạt động của cơ bắp, quá trình đông máu, duy trì nhịp tim ổn định và dẫn truyền xung thần kinh.

Magiê là một thành phần quan trọng khác, hỗ trợ xương chắc khỏe, giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả và góp phần duy trì huyết áp cùng nhịp tim ở mức ổn định.

Phốt pho đóng vai trò thiết yếu trong chuyển hóa năng lượng, khoáng hóa xương và cấu trúc của DNA và RNA trong cơ thể. Kali giúp điều hòa cân bằng dịch, duy trì nhịp tim bình thường và hỗ trợ chức năng của thần kinh cùng cơ bắp.

Vitamin C có trong cả hai loại củ giúp cơ thể tổng hợp collagen, tham gia vào quá trình hình thành chất dẫn truyền thần kinh và hỗ trợ cấu trúc xương. Vitamin này cũng góp phần chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Ngoài ra, khoai mỡ và khoai lang còn chứa các hợp chất hoạt tính sinh học. Những hợp chất này giúp tăng khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch.