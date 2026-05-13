Kinh tế

Khoan khảo sát địa chất dọc Rừng Sác chuẩn bị làm metro Bến Thành - Cần Giờ

Nhật Thịnh
13/05/2026 07:46 GMT+7

Những ngày qua, các đội thi công đang tất bật khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác (xã Cần Giờ, TP.HCM) để lấy mẫu đất, phục vụ công tác chuẩn bị thi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ nối trung tâm TP.HCM với xã biển.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, những ngày qua, dọc tuyến đường Rừng Sác  xuất hiện nhiều điểm khoan khảo sát địa chất nằm ven đường và dưới các kênh, rạch, sông. Hàng chục công nhân cùng máy móc được huy động triển khai các mũi khoan sâu đến khoảng 80 m để lấy mẫu địa chất, phục vụ công tác chuẩn bị thi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Các đội thi công đang khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác, lấy mẫu đất đưa về phòng thí nghiệm phân tích, phục vụ dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

Mỗi điểm khoan được bố trí khoảng 5 người, gồm kỹ sư, thợ khoan, kỹ thuật viên lấy mẫu cùng lực lượng giám sát hiện trường để đảm bảo quá trình khảo sát diễn ra an toàn, đúng kỹ thuật và tiến độ

Để kịp tiến độ khảo sát, các tổ thi công làm việc liên tục từ 7 - 11 giờ và 13 - 17 giờ hằng ngày

Tại nhiều vị trí dọc tuyến đường Rừng Sác, không khí thi công diễn ra khẩn trương, các nhóm nhân sự phối hợp liên tục để hoàn thành công tác khoan lấy mẫu địa chất

Đại diện đơn vị thi công cho biết, việc khoan khảo sát địa chất là bước bắt buộc nhằm thu thập dữ liệu về điều kiện nền đất, phục vụ thiết kế móng phù hợp và tối ưu chi phí cho dự án

Theo chia sẻ từ các công nhân tại hiện trường, nền đất dọc tuyến đường Rừng Sác chủ yếu là đất sét và cát nên quá trình khoan khảo sát diễn ra tương đối thuận lợi

Mẫu đất sau khi lấy từ lòng đất sẽ được phân loại, bảo quản và đưa về phòng thí nghiệm để phân tích, phục vụ đánh giá nền đất và thiết kế móng phù hợp cho dự án

Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các mũi khoan thăm dò phải đạt độ sâu khoảng 70 m, thậm chí có vị trí lên đến 80 m

Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, các công nhân vẫn miệt mài làm việc tại điểm khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác để đảm bảo tiến độ công việc

Trong khi đó, đội thi công triển khai khoan khảo sát địa chất dưới lòng sông, đoạn dưới chân cầu Dần Xây trên tuyến đường Rừng Sác, phục vụ dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

Mỗi điểm khoan khảo sát dự kiến thực hiện trong khoảng 2 - 3 ngày để xác định cấu trúc nền đất. Theo kế hoạch, toàn tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ triển khai khoảng 1.600 - 1.700 mũi khoan khảo sát

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ; tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ USD. Điểm đầu của dự án đặt tại phường Bến Thành, điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do VinSpeed làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 12.2025 và dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2028

Sau khi hoàn thành, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ giúp người dân di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ trong khoảng 13 phút. Dự án được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ trong tương lai

Nghiên cứu làm metro Cần Giờ đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội

Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ diễn ra mới đây.

