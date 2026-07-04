Khoảng trống ngoại giao giữa căng thẳng xung đột Ukraine

Chiến sự tăng nhiệt

Trong khi các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tập trung cho cuộc đàm phán với Iran, thì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cùng lúc đã leo thang dữ dội. Rạng sáng 2.7, Nga oanh tạc thủ đô Kyiv và các vùng khác của Ukraine, tuyên bố nhằm đáp trả các đợt tấn công của đối phương đối với hạ tầng Nga. Các quan chức Kyiv hôm qua cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương, hơn 100 ngôi nhà bị hư hại trong vụ tấn công chết chóc nhất từ đầu năm, theo Reuters. Moscow tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự.

Tổng thống Zelensky đến hiện trường vụ tấn công tại Kyiv ngày 2.7 Ảnh: Reuters

Sau thời gian hứng chịu các đòn tấn công tầm xa từ Nga, Ukraine đã xây dựng được năng lực tương tự để nhắm vào hạ tầng năng lượng của đối phương. Các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc tại Nga khi làm gián đoạn nguồn cung xăng dầu, buộc quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ ba thế giới này phải đàm phán nhập khẩu xăng.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những đợt tấn công qua lại dù gây ra ảnh hưởng nhất định nhưng không đủ để buộc các bên chịu ngồi vào bàn đàm phán. Tiến trình đàm phán đã bị gián đoạn bởi chiến sự Iran và cuộc gặp mặt gần nhất giữa Nga và Ukraine là vào tháng 2 tại Thụy Sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.7 cho biết Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov đã đối thoại với bộ đôi đặc phái viên của Mỹ trong 2 ngày trước đó, song ông cũng bày tỏ sự thất vọng vì các nhà đàm phán này trước nay vẫn chưa sang Kyiv, dù nhiều lần đến Moscow.

Khoảng trống ngoại giao

Theo tờ The New York Times, ông Witkoff và ông Kushner - con rể ông Trump - đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, có thể kết nối trực tiếp đến chủ nhân Nhà Trắng. Họ trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán cấp cao và đã đạt được một số bước tiến nhất định. Tuy nhiên, cách tiếp cận của họ mang phong cách của giới kinh doanh hơn là ngoại giao truyền thống. Họ ôm đồm nhiều cuộc đàm phán cùng lúc, dẫn đến việc tập trung vào hồ sơ này thì sẽ bỏ bẵng hồ sơ khác. Tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ và các nhà cựu ngoại giao cho hay Moscow cũng tỏ ra thất vọng trước sự thất thường trong các chuyến thăm và liên lạc tiếp sau đó của hai quan chức Mỹ và muốn một quy trình ngoại giao chặt chẽ hơn.

Do ông Trump áp dụng mô hình ngoại giao tinh gọn, vị trí đại sứ Mỹ tại Moscow đã bị bỏ trống hơn một năm, còn quyền đại sứ tại Ukraine cũng đã từ chức hồi tháng 4. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các nhà ngoại giao cấp cao khác đóng vai trò hạn chế trong vấn đề Ukraine, khiến cho ông Witkoff và ông Kushner vô tình trở thành những nhân vật then chốt duy nhất, thiếu các đầu mối ngoại giao chuyên nghiệp để tiền trạm và duy trì liên lạc liên tục. Khoảng trống ngoại giao giữa lúc xung đột leo thang mạnh dẫn đến lo ngại làm chậm hoặc phức tạp hóa nỗ lực hòa bình cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn AFP về cuộc tấn công ngày 2.7 của Nga, một quan chức Mỹ khẳng định Tổng thống Trump và đội ngũ đã rất nỗ lực để chấm dứt xung đột tại Ukraine và nhà lãnh đạo vẫn lạc quan sẽ đạt một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Zelensky sẽ dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7 - 8.7 và có thể sẽ gặp Tổng thống Trump tại đây.