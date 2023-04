Khoảng trống trong bảo vệ tâm lý học sinh

Nạn nhân thường im lặng chịu đựng và cố gắng tự chữa lành

Từng là nạn nhân của bạo lực học đường ở trường lẫn không gian mạng, H.Đ (ngụ Q.7, TP.HCM) kể rằng khi học lớp 7, có lần cô vấp phải tranh cãi cùng những HS lớp khác và được hẹn giải quyết vấn đề trước cổng trường. "Tới điểm hẹn là một HS đã bị đình chỉ học. Lúc đầu, người đó bảo tôi ngồi xuống bồn cây để nói chuyện, nhưng sau đó liền đá chân vào mặt tôi, rồi lôi kéo giật tóc, chỉ khi bạn học xung quanh hô hào gọi công an tới mới bỏ chạy. Sau đó, người này lại tiếp tục chặn tôi lại trên đường về nhà, may mắn là có đàn anh đi ngang giúp đỡ", Đ. nói.

Đến khi lên lớp 10, Đ. cho hay cũng vì bất đồng quan điểm, một số bạn cùng lớp đã tạo nhóm chat trên mạng xã hội rồi thêm cô vào để buông nhiều lời chửi rủa. "Ảnh hưởng của việc bắt nạt không chỉ dừng lại ở hành động trong thời điểm đó mà để lại "sẹo" trong tôi cho đến tận hiện tại. Ở cả hai lần, nhà trường hay GV đều không biết đến vụ việc và tôi cũng không thể giải tỏa uất ức với họ", Đ. trải lòng.

Cũng theo Đ., thầy cô luôn là những người cuối cùng biết tin khi bạo lực học đường xảy ra.

Còn Huỳnh Lê Như An, lớp 12A11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), cho hay hồi cuối học kỳ 1 lớp 8 em từng chứng kiến một bạn cùng lớp bị cô lập, nói xấu... vì bất đồng quan điểm với nhóm bạn chơi chung. Theo nữ sinh, trường và GV khó lòng giải quyết những vụ việc bạo lực tinh thần vì không có nhiều biểu hiện ra bên ngoài như bạo lực thể chất. An cũng cho rằng bất kỳ HS nào cũng đều cảm thấy việc trình bày với GV là vô ích. "GV chỉ hỏi lý do dẫn đến bạo lực và yêu cầu các bạn hòa hợp lại với nhau, trong khi điều này là không thể. Không những vậy, điều đó còn khiến nạn nhân bị trả thù, hoặc phải chịu hành vi kích động hơn trước. Vì vậy, nạn nhân của bạo lực tinh thần thường im lặng chịu đựng và cố gắng tự chữa lành bản thân", An cho hay.

Ngọc Long