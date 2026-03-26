Khoảnh khắc bình yên nơi cây cầu tre độc đáo ở Đà Nẵng

Nguyễn Trình
26/03/2026 10:47 GMT+7

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Đà Nẵng, ở thôn Cẩm Đồng (xã Gò Nổi, Đà Nẵng) vẫn còn một cây cầu tre nhỏ bé, mộc mạc bắc qua sông Vĩnh Điện. Ngắm nhìn cây cầu, người ta có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của làng quê xứ Quảng.

Cây cầu tre ở Cẩm Đồng chỉ rộng chưa đầy 1 m, dài vài chục mét, được người dân dựng cao hơn mặt nước để thuận tiện qua lại. Một bên cầu có tay vịn đơn sơ, những thân tre ghép lại với nhau tạo thành lối đi mộc mạc, vừa đủ cho từng bước chân chậm rãi của người làng mỗi ngày.

Thôn Cẩm Đồng, xã Gò Nổi, TP.Đà Nẵng có cây cầu tre gắn với tên thôn. Cầu tre bắc sang bãi bồi Gò Đình bên kia sông Vĩnh Điện

Cây cầu nối từ thôn Cẩm Đồng sang bãi bồi Gò Đình bên kia sông Vĩnh Điện - nơi người dân canh tác hoa màu. Bao năm qua, con đường mưu sinh của nhiều gia đình vẫn bắt đầu từ cây cầu tre này. Mỗi sáng sớm hay chiều muộn, những bước chân qua cầu mang theo nhịp sống quen thuộc của làng quê. Người ra đồng, người gánh rau, người trở về sau một ngày làm việc giữa bãi bồi phù sa.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất của cây cầu tre là lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, nhuộm vàng những thân tre, làm nổi bật bóng cầu in xuống dòng sông lặng lẽ. Không gian trở nên tĩnh tại, chỉ còn tiếng gió nhẹ và mùi hương đồng ruộng lan trong không khí.

Cũng chính vẻ đẹp giản dị ấy đã khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách và nhiếp ảnh gia. Họ tìm đến để ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi của một miền quê còn giữ được sự bình yên nguyên sơ giữa nhịp phát triển nhanh của vùng đất Quảng.

Cầu được làm bằng tre, bề ngang khoảng chưa tới 1 m và chiều dài vài chục mét, được dựng cao hơn mặt nước và có tay vịn một bên

Từ cổng làng dẫn vào thôn Cẩm Đồng, con đường nhỏ chạy giữa những cánh đồng lúa xanh mướt. Xa xa, cây cầu tre vẫn lặng lẽ nối đôi bờ sông Vĩnh Điện như một nét chấm phá giản dị nhưng đầy thi vị trong bức tranh làng quê xứ Quảng.

Thanh Niên xin giới thiệu đến độc giả bộ ảnh ghi lại vẻ đẹp mộc mạc và bình yên bên cây cầu tre ở thôn Cẩm Đồng (xã Gò Nổi, TP.Đà Nẵng):

Khoảnh khắc cây cầu tre lặng lẽ bên dòng sông yên bình mỗi khi hoàng hôn buông xuống đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp

Khi hoàng hôn bên cây cầu tre cũng thu hút nhiều du khách và nhiếp ảnh gia đến đây để săn những khoảnh khắc đẹp và bình yên

Hoàng hôn có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày nơi cây cầu tre này

Cả một vùng bãi bồi canh tác hoa màu gắn liền với cây cầu tre bắc qua con sông

Nhìn từ trên cao, cây cầu tre như sợi chỉ nối liền đôi bờ sông Vĩnh Điện

Cây cầu tre do người dân tự bỏ kinh phí và công sức dựng lên để nối từ làng qua bãi bồi nhằm thuận tiện cho việc đi làm đồng hằng ngày

Cổng chào lối đi vào thôn hai bên cánh đồng lúa xanh mướt

Bức ảnh chụp ở Việt Nam giành giải nhất cuộc thi quốc tế

