Khoảnh khắc bố gen Z thức giấc giữa đêm chăm 3 con gái ‘gây sốt’

Những ngày qua đoạn video được camera gia đình quay lại cảnh Tiến thức dậy vào lúc giữa đêm chăm 3 con gái để cho vợ ngủ đã nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người gửi lời khen và ngưỡng mộ bố gen Z vì chăm con quá khéo.

Tiến thường xuyên thức giấc vào ban đêm để chăm 3 con gái để cho vợ được ngủ đến sáng NVCC

Vào tháng 3.2023 bác sĩ thông báo Phụng chỉ mang một phôi thai và hẹn tái khám sau 1 tuần. Lần khám thứ 2, Phụng được bác sĩ thông báo mang song thai và tiếp tục hẹn tái khám lần 3. Sau 1 tuần, Tiến vỡ òa cảm xúc khi được bác sĩ cho biết Phụng mang thai 3 em bé. Bên cạnh niềm vui thì vợ, chồng trẻ cũng có nhiều nỗi lo.

“Bác sĩ bảo vợ, chồng mình phải chuẩn bị tinh thần vì mang đa thai có rủi ro rất cao, cụ thể là sinh non. Bác sĩ bảo giữ 3 bé trong bụng mình đến tuần thứ 34 (thông thường thai sẽ được sinh ra khi đủ 38 - 40 tuần tuổi) đã là may mắn rồi và sau đó được chỉ định mổ vào tuần thứ 32. Trong quá trình mang thai mình đã phải vào bệnh viện rất nhiều lần để theo dõi tiền sản”, Phụng chia sẻ.

Trong suốt thai kỳ, Phụng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe như bị khó thở vì bụng quá to, tụt huyết áp, hạ canxi và sụt 6 kg do ốm nghén… Ở tuần thứ 17 của thai kỳ, bụng của Phụng bị nứt da rướm máu chứ không rạn da như thai phụ thông thường. Ngoài ra, Phụng phải nằm 1 chỗ vì sợ cổ tử cung bị tuột thì khả năng sinh non càng cao. Mỗi lúc như vậy, Tiến đều ở cạnh an ủi, lo chuyện ăn uống cho vợ và không bao giờ vắng mặt trong những lần đi khám thai.

Bố gen Z được vợ nhận xét là chăm con rất khéo NVCC

Do được chồng chăm sóc tốt và có chỗ dựa tinh thần vững chắc nên sức khỏe của Phụng dần ổn định dù gặp nhiều triệu chứng khó chịu. Tuần 32 của thai kỳ Phụng phải nhập viện chờ sinh vì nhau thai già do 3 em bé sử dụng chung và không phát triển cân nặng. Phụng cho biết bác sĩ phải phẫu thuật để bắt 3 em bé ra chứ không thể sinh thường. Bé nặng cân nhất chỉ có 1,5 kg và nhẹ nhất là 1kg. Sau đó các con của Phụng phải ở lại bệnh viện để chăm sóc đặc biệt gần 1 tháng mới được về nhà.

“Mình rất thương vợ vì phải chịu nhiều đau đớn để sinh các con. Nhiều lúc thấy vợ đau mà mình không kiềm được nước mắt. Mình lên mạng và hỏi mẹ, các dì về cách chăm sóc trẻ sơ sinh để đỡ đần cho vợ. Cô ấy đã hy sinh quá nhiều rồi nên bây giờ mình sẽ đảm nhận việc chăm các con”, Tiến chia sẻ.

Hiện tại 3 em bé đều khỏe mạnh và tăng cân gấp đôi so với thời điểm mới sinh NVCC

Phụng cho biết chăm sóc 1 lúc 3 em bé là thách thức lớn: “Ra tháng 3 bé hay quấy khóc vào ban đêm. Đôi khi 3 bé khóc cùng một lúc khiến mình mất bình tĩnh. Nhờ có chồng chăm con rất khéo từ việc thay tã, rửa bình sữa, bế 2 bé cùng 1 lúc... nên mình yên tâm hơn. Trước đây mình học ngành y nên cũng đã có kinh nghiệm chăm sóc các vấn đề của trẻ sơ sinh nhưng không thể tỉ mỉ như chồng được. Nhờ có anh mà mình chỉ chạy “vòng ngoài” và có thời gian nghỉ ngơi sau sinh”, Phụng nói.

Phụng cho biết có những đêm con gái quấy khóc, Tiến không đánh thức vợ mà một mình vỗ về rồi cho bú sữa bình. Phụng cho biết bản thân rất may mắn vì hiếm có người mẹ nào được ngủ một giấc đến sáng khi vừa sinh con. Hiện tại, sức khỏe của 3 em bé đã ổn định và cân nặng tăng gấp đôi thời điểm mới sinh.

Tiến cho biết hai vợ chồng quen nhau khi tương tác trên mạng xã hội vào năm 2022. Bố gen Z cho biết vợ là người có tính cách mạnh mẽ và tầm nhìn xa… nên giúp bù đắp lại những thiếu sót của chồng. Còn Tiến là chàng trai sống tình cảm, luôn hướng về gia đình. Vợ, chồng trẻ đang kinh doanh tại TP.Sóc Trăng.