Khoảnh khắc Selena Gomez được khen đẹp nhất trong vài năm qua

Selena Gomez sánh bước bên bạn trai tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025 ẢNH: AFP

Sánh bước bên bạn trai trên thảm đỏ, Selena Gomez diện bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc ngắn uốn xoăn cổ điển. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh của Tiffany & Co., đôi hoa tai và nhẫn đồng bộ.

Nữ nghệ sĩ 33 tuổi chia sẻ với Variety rằng chiếc váy của cô được thiết kế phỏng theo chiếc váy của Lọ Lem. Chiếc đầm trễ vai màu xanh thiên thanh của Prada gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và cổ điển. Selena Gomez được tờ Instyle ví tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Trong lần tỏa sáng này, Selena Gomez được báo giới và người hâm mộ khen ngợi không ngớt về nhan sắc ngày càng thăng hạng. Dường như chủ nhân bản hit Calm Down đã giảm cân thành công, đồng thời cô cũng lựa chọn trang phục và phong cách trang điểm phù hợp để tôn vinh nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ ở độ tuổi U.40.

Selena Gomez trẻ trung, rạng rỡ ở độ tuổi U.40 ẢNH: INSTAGRAM HUNGVANNGO

Tại Quả cầu vàng 2025, Selena Gomez đi cùng vị hôn phu Benny Blanco - người đã cầu hôn cô vào tháng trước. Nhà sản xuất âm nhạc 37 tuổi xuất hiện lịch lãm trong bộ vest màu trắng.

Đây là một sự kiện đặc biệt đối với Selena Gomez khi cô được đề cử 2 giải Quả cầu vàng. Mỹ nhân 9X được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng phim điện ảnh với Emilia Pérez và giải Nữ chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch với phim truyền hình Only Murders in the Building.

Tuy kết quả cuối cùng, Selena Gomez "trắng tay" ở mọi hạng mục nhưng những bộ phim cô tham gia đều có những chiến thắng huy hoàng và thuyết phục nhất.

Emilia Pérez giành chiến thắng vang dội với 4 hạng mục, bao gồm: Phim điện ảnh thể loại nhạc kịch/hài kịch xuất sắc nhất, Phim điện ảnh không nói tiếng Anh xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Bài hát gốc xuất sắc nhất.