Khỏe cuối tuần: Chăm sóc 'vườn tâm' từ làn nước xanh

Trong một lần tham gia hội nghị bàn tròn về quản trị bao trùm biến đổi khí hậu, tôi giật mình khi nghe các chỉ báo về tần suất thiên tai, bão lũ đang tăng nhanh ở nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Những con số thiệt hại, những trận lũ bất thường khiến ai cũng phải suy nghĩ. Kỹ năng sinh tồn, đặc biệt là bơi lội không còn là điều "nên có", mà đã trở thành điều "phải có". Tôi ý thức rõ mình đang thiếu một kỹ năng quan trọng có thể bảo vệ bản thân trong tình huống nguy cấp.

Những ngày đầu tôi được cô giáo khuyết tật dạy bơi miễn phí Ảnh: NVCC

Cú hích thực sự đến với tôi khi thực hiện bài viết "Cho đời thêm xanh" - câu chuyện về một kình ngư khuyết tật miệt mài gieo chữ cho học sinh nghèo, đăng trên Báo Thanh Niên. Hành trình vượt lên giới hạn của nhân vật khiến tôi tự hỏi: "Nếu chị làm được, tại sao mình không thử?". Thế là, tôi quyết định học bơi.

Thật may mắn, người thầy hướng dẫn tôi cũng là một người khuyết tật. Chúng tôi gặp nhau bằng sự thấu hiểu của những cơ thể không hoàn hảo. Chị kiên nhẫn chỉ tôi từng động tác nhỏ, từ cách lấy hơi, thả lỏng, đến cách để cơ thể hòa vào nước.

Và chỉ sau một buổi, tôi đã… bơi được. Cảm giác ấy, nhẹ bẫng, hạnh phúc, tôi như được mở ra một cánh cửa mới cho chính mình. Một dấu ấn đậm sâu, khó quên.

Vòng tròn kết nối rộng thêm, ấm áp hơn

Từ ngày gắn bó với làn nước xanh, sức khỏe của tôi thay đổi rõ rệt: thể lực tốt hơn, ngủ sâu hơn, tâm trạng ổn định hơn. Đôi chân yếu cũng linh hoạt và bớt đau nhức hơn trước. Ở hồ bơi, tôi còn gặp gỡ nhiều người: cô chú lớn tuổi tập để cải thiện sức khỏe, những em nhỏ học để phòng chống đuối nước, những bạn trẻ tìm sự thư giãn sau giờ làm. Vòng tròn kết nối của tôi nhờ vậy rộng thêm và ấm áp hơn.

Từ ngày biết bơi, tôi có thêm nhiều bạn mới Ảnh: NVCC

Dưới góc độ tâm lý học, bơi lội không chỉ mang lại lợi ích thể chất mà còn là liệu pháp hữu hiệu chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu chỉ ra: bơi giúp giảm hormone căng thẳng, tăng tiết endorphin - "hormone hạnh phúc", mang lại trạng thái thư giãn sâu tương tự thiền. Cảm giác cơ thể được nâng đỡ trong nước giúp ta trở về với sự cân bằng bên trong.

Nói cách khác, bơi lội còn là cách chăm sóc "vườn tâm" của chính mình: nước xoa dịu căng thẳng, cuốn trôi muộn phiền và tưới mát những "vùng đất" lâu nay ta quên chăm sóc.

Trong các buổi chia sẻ chuyên đề tại trường học, tôi thường hỏi học sinh, sinh viên: "Bao nhiêu bạn biết bơi?". Điều tôi nhận được là số tay giơ lên ít đến bất ngờ. Nhiều bạn thú nhận sợ nước, hoặc chưa bao giờ được tiếp cận. Điều đó khiến tôi trăn trở, bởi trong thời điểm thiên tai trở nên khó lường, biết bơi không chỉ giúp bảo đảm an toàn cá nhân mà còn là trách nhiệm xã hội.

Từ hành trình của mình, tôi luôn khuyến khích các bạn trẻ: đừng chờ đợi, hãy bắt đầu học bơi ngay khi có thể. Sự thay đổi chỉ đến khi ta dám bước qua nỗi sợ. Và tôi vui mừng khi nhận được tin nhắn của học trò: "Thầy ơi, em nhờ thầy truyền cảm hứng em đã đăng ký học và biết bơi rồi ạ!", hay "Thầy ơi, biết bơi rồi thật là tuyệt!". Và niềm vui lớn hơn nữa là khi có bạn từng rất sợ nước chủ động ngỏ lời: "Khi nào có dịp, thầy trò mình bơi chung được không ạ?".

Với tôi, bơi lội không chỉ dành riêng cho người khỏe mạnh mà cho tất cả những ai muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy, bạn đã sẵn sàng hòa mình vào làn nước mát để cuộc sống thêm tươi mới và hạnh phúc hơn chưa?

Nước luôn ở đó, dịu dàng, trong xanh và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Chỉ cần bạn thử một lần, biết đâu bạn cũng sẽ tìm được một "vườn tâm" đang chờ được hồi sinh.