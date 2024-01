Khoe quen biết với lãnh đạo công an để lừa 'chạy án'

Ngày 10.1, TAND H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Cơ (42 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao, H.Châu Đức) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Cơ tại phiên tòa sơ thẩm NGUYỄN LONG

Theo cáo trạng, tháng 12.2022, Cơ trò chuyện với anh Nguyễn Tấn T. (ngụ xã Bàu Chinh) thì biết Nguyễn Thành Trung (41 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, cùng H.Châu Đức) đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức khởi tố về tội "cướp tài sản" và "cố ý gây thương tích".

Do cần tiền tiêu xài nên Cơ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trung. Cơ "nổ" có quen biết với Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trưởng công an H.Châu Đức cùng nhiều mối quan hệ khác, có thể "chạy án" cho Trung. Nghe vậy, anh T. liền giới thiệu Trung cho Cơ.

Cơ gọi điện qua Telegram cho Trung và yêu cầu người này đưa trước 200 triệu đồng để "chạy án".

Do Trung trên đường trốn truy nã nên đã nhờ người quen đưa số tiền này cho anh T. để đưa cho Cơ "chạy án".

Cơ yêu cầu anh T. chia số tiền này thành 2 bì thư (mỗi bì thư chứa 100 triệu đồng) rồi đưa đến trước cổng nhà Cơ. Ngày 4.1.2023, để củng cố niềm tin cho Trung là có thể "chạy án" được, Cơ làm giả tin nhắn của Trưởng công an H.Châu Đức với nội dung "hồ sơ này chuyển lên anh, xong là anh báo cho... Anh nói thẳng kêu anh em của em gửi thêm 10 triệu đồng để chuyển xuống hành chính...", rồi gửi qua tin nhắn Zalo cho Trung biết, sau đó thu hồi lại nội dung tin nhắn này.

Ngày 13.1, Cơ tiếp tục gọi cho Trung yêu cầu đưa thêm 50 triệu đồng để dẫn người quen đi ăn nhậu nhằm lo việc "chạy án". Khoảng 2 giờ sau, Cơ gọi điện cho Trung nói chuyển thêm cho Cơ mượn 50 triệu đồng nữa để mua hàng hóa, sau này sẽ trừ vào số tiền "chạy án" cho Trung.

Đến tháng 2.2023, Cơ tiếp tục điện cho Trung yêu cầu chuyển thêm tiền. Tính đến tháng 4.2023, Trung đã chuyển cho Cơ tổng cộng 450 triệu đồng, để nhờ "chạy án".

Sau khi nhận được tiền, Cơ không gặp ai để "chạy án" cho Trung mà tiêu xài cá nhân hết. Do nghi ngờ Cơ lừa đảo nên Trung đã làm đơn tố cáo Cơ đến công an.

Tại phiên tòa, Cơ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ và người thân đã trả lại 450 triệu đồng cho Trung.