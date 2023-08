Khởi chiếu phim sử thi khoa học viễn tưởng 'Rebel Moon' của Zack Snyder

Phần 1 của Rebel Moon do Zack Snyder đạo diễn ra mắt trên Netflix vào ngày 22.12 tới. Phần 2 có tựa The Scargiver sẽ phát vào ngày 19.4.2024.

Bộ phim kể về một phụ nữ trẻ bí ẩn - Kora (do Sofia Boutella thủ vai) phải tìm kiếm những chiến binh có thể chống lại một cuộc xâm lược sắp xảy ra của nhà cai trị độc tài Regent Balisarius (Fra Free).

Sofia Boutella trong phần 1 phim Rebel Moon

IMDb

Khi thuộc địa yên bình ở rìa một thiên hà bị đe dọa bởi quân đội của một thế lực thống trị chuyên chế, Kora, người lạ bí ẩn sống giữa dân làng, trở thành nguồn hy vọng của họ.

Nhận nhiệm vụ tìm kiếm những chiến binh được đào tạo bài bản, đoàn kết với cô để chống lại "Thế giới Mẹ", Kora tập hợp một nhóm nhỏ chiến binh gồm quân nổi dậy, nông dân và trẻ mồ côi trong chiến tranh từ các thế giới khác nhau, những người có chung nhu cầu cứu chuộc và trả thù. Trận chiến giành lấy số phận của một thiên hà được tiến hành và trong quá trình đó đội quân anh hùng ra đời.

Trailer phần 1 phim Rebel Moon

Đoạn trailer mô tả một nàng công chúa được tiên tri sẽ kết thúc chiến tranh, có cả phi thuyền phóng tia laze xuống một ngôi làng bất hạnh, xuất hiện robot biết nói.

Dàn diễn viên còn có Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Anthony Hopkins, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair…

Zack Snyder lần đầu tiên phát triển dự án này như một quảng cáo cho câu chuyện trong vũ trụ "Chiến tranh giữa các vì sao" trước khi Disney mua lại Lucasfilm vào năm 2012.

Anh bắt đầu lên ý tưởng cho bộ phim khoa học viễn tưởng khi đang thực hiện Army of the Dead năm 2021 và dự định biến Rebel Moon thành nhượng quyền thương mại cho công ty phát trực tuyến. Theo Snyder, dự án được lấy cảm hứng từ tình yêu của anh dành cho phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) và đạo diễn Nhật Akira Kurosawa.

Cảnh trong phim A Child of Fire - phần 1 của Rebel Moon IMDb

Rebel Moon do Snyder đạo diễn, từ kịch bản viết cùng với Shay Hatten (từng biên kịch Army of the Dead, John Wick 3) và Kurt Johnstad (300, Atomic Blonde). Phim đánh dấu sự hợp tác mới nhất giữa Zack Snyder và Netflix sau phim Army of the Dead từng được 72 triệu hộ gia đình toàn cầu xem sau 4 tuần ra mắt.