Khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào tháng 6.2023

Ngày 13.5, ông Đặng Hữu Tài, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Khánh Hòa, cho biết trong tháng 6.2023 tỉnh sẽ quyết tâm khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Dự án thành phần 1 trên do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư có chiều dài khoảng 31,5 km, đi qua các xã, phường thuộc TX.Ninh Hòa. Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.333 tỉ đồng.

Dự án có điểm đầu là nút giao giữa QL 1A và QL 26B, điểm cuối khớp nối dự án thành phần 2 tại xã Ninh Tây, TX.Ninh Hòa. Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được thiết kế có vận tốc tối đa 100 km/giờ, quy mô 4 làn xe; toàn tuyến có 21 cây cầu, 3 nút giao liên thông.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, dự án sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác toàn bộ dự án vào năm 2027.

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang được coi là tuyến đường nối rừng với biển, được kỳ vọng hình thành trục ngang kết nối vùng Tây nguyên với duyên hải Nam Trung bộ, kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả dự án đã và đang đầu tư. Đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải, động lực phát triển vùng Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.



Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 117,5 km, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỉ đồng.

Dự án chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Trong đó, Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, chiều dài 31,5 km. Dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản, chiều dài gần 37 km và dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, chiều dài hơn 48 km.