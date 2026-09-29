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    Thời sự

    Khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối TP.HCM với Đồng Nai

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Sau nhiều năm chờ đợi, ngày 29.9.2026 cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai đã chính thức khởi công.

    Sáng 29.9, UBND thành phố Đồng Nai phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức khởi công 2 cây cầu Cát Lái và Long Hưng.

    Khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối TP.HCM với Đồng Nai- Ảnh 1.

    Dự án cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại

    ẢNH: LÊ LÂM

    Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đều bắc qua sông Đồng Nai. Đây là 2 dự án quan trọng trong kết nối vùng, giữa 2 thành phố, xa hơn là kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành. Chủ đầu tư là Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1).

    Dự án cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Nối TP.HCM với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai cũ). Tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỉ đồng

    Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai).

    Dự án cầu Long Hưng có điểm đầu tại phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thành phố Đồng Nai). Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng.

    Về trách nhiệm xây dựng, 2 địa phương thống nhất phần cầu sẽ đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); còn phần đường dẫn thuộc bên nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng bằng vốn ngân sách.

    Khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối TP.HCM với Đồng Nai- Ảnh 2.

    Sông Đồng Nai từ cầu Đồng Nai đến Cần Giờ (ngăn cách TP.HCM cũ với Đồng Nai) được quy hoạch 7 cây cầu

    ẢNH: LÊ LÂM

    Trên tuyến sông Đồng Nai từ cầu Đồng Nai đến Cần Giờ (ngăn cách TP.HCM cũ với Đồng Nai) được quy hoạch 7 cây cầu. Tuy nhiên hiện nay mới có 3 cây cầu đã xây dựng và đưa vào khai thác, gồm: cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP.HCM.

    Riêng cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đang xây dựng, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 9.2026.

    Theo đánh giá của các chuyên gia, việc hệ thống cầu kết nối giữa 2 thành phố chưa hoàn thiện đã tạo nhiều điểm nghẽn, chưa phát huy hết tiềm năng giữa 2 địa phương, gây cản trở cho việc kết nối vùng.

    Dự kiến, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2029.

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