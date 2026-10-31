Khởi công dự án nhà ở cho 1.504 cán bộ, chiến sĩ công an tại Đà Nẵng

Sáng 31.10, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Lê Trực (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).

Dự lễ khởi công có thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Lê Trực ẢNH: HUY ĐẠT

Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 12.709 m² tại phường Hòa Xuân. Trong đó, có 10.209 m² dành cho nhà ở xã hội và 2.500 m² dành cho nhà ở thương mại. Quy mô dự kiến gồm khối nhà ở xã hội cao 17 tầng nổi và 1 tầng hầm, cùng khu nhà ở thương mại thấp tầng.

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 68.089 m², cung cấp khoảng 493 căn hộ, gồm 468 căn hộ nhà ở xã hội và 25 căn nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu cư trú cho khoảng 1.500 người.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 1.000 tỉ đồng, được huy động từ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, công trình được triển khai từ quý 3/2026 đến quý 4/2028, dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong quý 4/2028.



Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 12.709 m² tại đường Lê Trực (Đà Nẵng), gồm 493 căn hộ đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 1.504 cán bộ, chiến sĩ công an ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại thành phố Đà Nẵng.

Đây không chỉ là sự quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, đời sống của lực lượng công an mà còn góp phần tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo thượng tướng Đặng Hồng Đức, tại Đà Nẵng không chỉ có lực lượng Công an thành phố mà còn có nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân, thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, việc triển khai dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị, giúp họ ổn định cuộc sống, an tâm công tác và cống hiến.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu việc xét duyệt, phân bổ căn hộ phải bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng và quy định về nhà ở xã hội; trong đó quan tâm, ưu tiên những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, thực sự có nhu cầu về nhà ở.

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, cần tập trung nguồn lực, triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tính thẩm mỹ.

Phối cảnh dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân gồm 493 căn hộ (trong đó có 468 căn nhà ở xã hội, 25 căn nhà ở thương mại) ẢNH: HUY ĐẠT

Thượng tướng Đặng Hồng Đức cũng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết việc Bộ Công an tiếp tục quan tâm triển khai dự án nhà ở cho lực lượng công an tại đường Lê Trực, phường Hòa Xuân, sau dự án nhà ở công an tại số 20 Ba Đình (Đà Nẵng) là niềm vui đối với thành phố. Đây cũng là trách nhiệm của địa phương trong việc phối hợp, đồng hành cùng Bộ Công an chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Nam, thành phố Đà Nẵng xác định đây là nhiệm vụ cần được quan tâm thực hiện với tinh thần chủ động, trách nhiệm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình triển khai. Địa phương sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị thi công để dự án được thực hiện thuận lợi, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

