Mãn nhãn màn trình diễn 'thép' của Cảnh sát đặc nhiệm giữa mưa Đà Nẵng

Tối 1.8, tại công viên Biển Đông (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026.

Ngay từ trước giờ khai mạc, khu vực công viên ven biển đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Dù thời tiết không thuận lợi, những cơn mưa bất chợt kéo dài, hàng nghìn người vẫn kiên trì nán lại, che ô, mặc áo mưa để được tận mắt chứng kiến những màn biểu diễn đặc sắc của lực lượng Công an nhân dân.

Nghi thức chào cờ trang nghiêm mở đầu lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 ẢNH: KHANG NINH

Sau các nghi lễ chào cờ và tuyên bố lý do, các lực lượng bước vào phần biểu dương lực lượng và trình diễn kỹ, chiến thuật chuyên đề. Không khí tại công viên ven biển Đà Nẵng trở nên sôi động với những màn thao diễn thể hiện sức mạnh, sự chính quy, tinh nhuệ của các đơn vị chiến đấu trong Công an nhân dân.

Đoàn các đơn vị Công an nhân dân tham gia diễu hành, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm thi đấu tại vòng chung kết hội thao ẢNH: KHANG NINH

Phát biểu tại lễ khai mạc, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh chung kết hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu; đồng thời đánh giá thực chất chất lượng phong trào thể dục, thể thao, công tác huấn luyện quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc hội thao ẢNH: KHANG NINH

Theo thượng tướng Lê Quốc Hùng, hội thao cũng là hoạt động quan trọng nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, hướng tới mục tiêu xây dựng đoàn thể thao Công an nhân dân tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm 2026, phấn đấu nằm trong nhóm 5 đoàn thể thao dẫn đầu cả nước.

CSGT biểu diễn mô tô phân khối lớn, thực hiện kỹ thuật dẫn đoàn, bảo đảm an toàn, thông suốt trong các tình huống công tác đặc biệt

Du học sinh Lào đang học tập tại các trường Công an nhân dân tham gia biểu diễn võ thuật ẢNH: KHANG NINH

Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn “khí công - công phá” kéo dài 18 phút do Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) chủ trì thực hiện.

Trên nền nhạc dồn dập, các chiến sĩ đặc nhiệm lần lượt thể hiện những bài công phá đòi hỏi sức mạnh, sự tập trung và quá trình rèn luyện bền bỉ như vận công, điều khí, chống đẩy bật qua dây lửa, bật santo công phá vật cứng trên không và các tổ hợp võ thuật Công an nhân dân liên hoàn.

Mỗi động tác đều được thực hiện chính xác, dứt khoát, thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường của những chiến sĩ được tuyển chọn, huấn luyện đặc biệt

Theo lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, để thực hiện được những tiết mục khí công đặc biệt này, chiến sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện tối thiểu từ 3 - 5 năm trở lên dưới chế độ huấn luyện nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn thể hiện những màn công phá ấn tượng như dùng đầu phá bê tông trên giá lửa, dùng chân công phá gậy lửa… khiến khán giả nhiều lần trầm trồ.

Ngay sau phần biểu diễn khí công, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trình diễn phương án chống khủng bố với các tình huống chiến đấu giả định.

Mở đầu là robot tự hành chiến đấu thực hiện nhiệm vụ trinh sát, sử dụng hỏa lực mở đường, áp chế mục tiêu, tạo điều kiện để các tổ, mũi chiến đấu phía sau nhanh chóng tiếp cận, xử lý tình huống.

Các chiến sĩ triển khai đội hình chiến đấu hiệp đồng với chó nghiệp vụ ẢNH: KHANG NINH

Trong quá trình cơ động, các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật bò thấp vượt hàng rào cũi lợn, vượt vật cản chữ A, giữ thấp trọng tâm cơ thể, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ và khả năng chiến đấu trong môi trường phức tạp.

Những động tác vượt vòng lửa, vượt tổ hợp vật cản, thang lưới, thang tay ngang, tường cao 5 m được thực hiện nhanh chóng, chính xác, thể hiện khả năng cơ động, phối hợp chiến đấu cao

Khán giả tại công viên Biển Đông cũng dành nhiều sự chú ý cho màn trình diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Những chú ngựa nghiệp vụ được huấn luyện bài bản lần lượt vượt qua các chướng ngại vật như rào cao, vòng lửa, thùng phuy; đồng thời thực hiện các đội hình diễu binh, chạy nước đại trong khi chiến sĩ điều khiển sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đặc biệt, kỹ thuật điều khiển ngựa nằm kết hợp thao tác bắn súng ứng dụng là nội dung mang tính chiến thuật cao, thể hiện sự thuần thục trong huấn luyện.

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn kỹ thuật điều khiển ngựa nghiệp vụ trong chương trình khai mạc hội thao

Hàng nghìn người dân, du khách đội mưa tại công viên Biển Đông để theo dõi màn trình diễn võ thuật, nghiệp vụ đặc sắc của lực lượng Công an nhân dân ẢNH: KHANG NINH

Tình huống giả định đoàn công tác bị tấn công được lực lượng bảo vệ mục tiêu xử lý nhanh chóng, chính xác, bảo đảm an toàn cho người được bảo vệ

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn tập giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong vụ tai nạn giao thông giả định ẢNH: KHANG NINH

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 diễn ra từ ngày 29.7 đến 7.8 tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham gia của 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 80 đội tuyển thể thao.

Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc tranh tài ở các nội dung gồm 10 môn quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Đây là hoạt động quy mô lớn nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong lòng nhân dân.