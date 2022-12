Khởi công mở rộng QL50, kết nối miền Đông, miền Tây

Dự án có điểm đầu giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tiếp giáp ranh tỉnh Long An, với tổng chiều dài toàn tuyến 6,92 km, mặt cắt ngang 34 m (tương đương 6 làn xe) cùng hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật. Tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2024. Trong 6,92 km chiều dài tuyến có 4,36 km xây dựng mới và 2,56 km mở rộng QL50 hiện hữu.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc TCIP, cho biết dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo thành 1 trục nối kết cửa ngõ thành phố với Long An và các tỉnh miền Tây, đảm bảo an toàn, thông thoáng cho các phương tiện. Bên cạnh đó, từ QL50 sẽ kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến Vành đai 3 TP.HCM trong tương lai. Như vậy, từ cửa ngõ phía nam TP, người dân còn có thể qua QL50 đi về sân bay Long Thành, về các tỉnh miền Đông và miền Tây trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Đặc biệt, sắp tới khi thành phố tiếp tục triển khai dự án cầu đường Bình Tiên thì trục QL50 sẽ kết nối với cầu đường Bình Tiên để trở thành trục bắc - nam mới. Khi đó, các phương tiện từ trung tâm Q.6 có thể đi thẳng sang Long An, tiếp cận với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 để đi các tỉnh miền Đông, miền Tây.