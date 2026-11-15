Khởi công nhà máy điện rác đầu tiên ở Đồng Nai

Ngày 15.11, tại xã La Ngà (thành phố Đồng Nai) đã diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy điện rác đầu tiên của thành phố. Dự án do Công ty cổ phần năng lượng môi trường Đồng Nai (thuộc tập đoàn Amaccao) làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy điện rác Định Quán là dự án nhà máy điện rác đầu tiên ở thành phố Đồng Nai được khởi công ẢNH: LÊ LÂM

Nhà máy điện rác Định Quán ứng dụng công nghệ tiên tiến

Dự án có tổng mức đầu tư 2.610 tỉ đồng, nằm trong khuôn viên có diện tích 9,5 ha, công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm, công suất phát điện 18,5 MW; dự kiến tháng 1.2028 thì tiếp nhận rác.

Phối cảnh dự án Nhà máy điện rác Định Quán ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP

Theo thông tin từ chủ đầu tư, nhà máy ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến, hiện đại, phù hợp với đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam là rác chưa phân loại, độ ẩm cao, nhiệt trị thấp, đồng thời có khả năng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Toàn bộ chỉ tiêu khí thải và bụi được thiết kế bảo đảm đạt vượt các tiêu chuẩn của Việt Nam, đồng thời hướng đến các tiêu chuẩn khắt khe của các nước phát triển trên thế giới. Chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn cột A, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Các chỉ tiêu phát thải của nhà máy điện rác đều được giám sát qua hệ thống quan trắc online gửi trực tiếp về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và công khai tại cổng nhà máy để người dân cùng theo dõi.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho hay dự báo năm 2030, thành phố Đồng Nai có quy mô dân số trên 5 triệu dân, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 3.000 tấn/ngày.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ LÂM

Đặc biệt, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, cùng với sự phát triển của các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ logistics và các hoạt động kinh tế mới, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, trong đó hạ tầng thu gom và xử lý chất thải, sẽ tiếp tục gia tăng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cho biết thêm dự án điện rác này được phát triển trên cơ sở kế thừa nhà máy xử lý rác thải hiện hữu tại khu vực Túc Trưng (đã đưa vào hoạt động năm 2015), nay được điều chỉnh chủ trương đầu tư để chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện hiện đại. Đây là bước chuyển quan trọng trong định hướng đầu tư, góp phần giảm chôn lấp và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên từ chất thải.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, việc đầu tư các nhà máy xử lý chất thải có công nghệ hiện đại, công suất phù hợp, bảo đảm yêu cầu môi trường và có khả năng thu hồi năng lượng không chỉ là yêu cầu trước mắt còn là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai thị sát dự án sau lễ khởi công ẢNH: LÊ LÂM

Quy hoạch 5 dự án điện rác

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, hiện thành phố có 5 nhà đầu tư đề xuất thực hiện các dự án điện rác. Trong đó, Nhà máy điện rác Định Quán (giai đoạn 1) mới khởi công.

Một dự án khác đã được UBND thành phố cấp chủ trương đầu tư và đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi công là Nhà máy điện rác Tân Hưng (chủ đầu tư là Công ty TNHH Greenity Đồng Nai), công suất 495 tấn/ngày.

Theo quy hoạch của thành phố Đồng Nai, đến năm 2030 chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt ẢNH: LÊ LÂM

Ba dự án nhà máy điện rác còn lại đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: khu xử lý Tây Hòa của Công ty cổ phần thương mại Tài Tiến; khu xử lý Quang Trung của Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi tại Gia Kiệm; khu xử lý Xuân Mỹ của Công ty TNHH môi trường Thiên Phước.

Theo quy hoạch Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết số 779, UBND thành phố Đồng Nai ban hành ngày 27.2.2026), Đồng Nai định hướng các khu xử lý chất thải phải xây dựng lộ trình đầu tư, chuyển đổi hoặc bổ sung công nghệ xử lý hiện hữu theo hướng đốt rác thu hồi năng lượng, kết hợp phát điện (đốt rác phát điện).

Theo lộ trình, tất cả các khu xử lý chất thải trong giai đoạn 2025 - 2030 phải từng bước áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và đến năm 2030 chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt.