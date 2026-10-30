Khởi công tổ hợp du lịch được ví là 'Bà Nà thứ 2' ở Quảng Trị

Ngày 30.10, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Dự án có tổng vốn đầu tư 16.234 tỉ đồng, quy mô khoảng 167,48 ha, được định hướng phát triển thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Theo quy hoạch, dự án gồm 2 phân khu chính. Trong đó, phân khu hồ Thác Chuối phát triển các loại hình nghỉ dưỡng ven hồ, khách sạn (950 phòng), biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, dịch vụ thương mại, bảo tàng nghệ thuật - văn hóa, nhà hát ngoài trời, chợ truyền thống và khu ẩm thực nổi trên mặt nước.

Phối cảnh quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối ẢNH: SUN GROUP

Phân khu đỉnh U Bò, ở độ cao khoảng 1.009 m, được định hướng phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm cảnh quan núi rừng, cùng hệ thống lưu trú cao cấp, đài quan sát, đường dạo bộ và tàu hỏa leo núi.

Hai phân khu được kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo, tạo hành trình trải nghiệm từ không gian hồ nước lên đỉnh núi.

Dự án dự kiến được triển khai theo 4 giai đoạn, kéo dài đến quý 2/2037. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý 2/2028. Khi hoàn thành, tổ hợp hướng đến phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp cùng hàng ngàn cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Trên đỉnh U Bò ẢNH: BÁ HOÀNG

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết từ Bà Nà, Fansipan đến Phú Quốc, Sun Group đã chứng minh những đỉnh núi, những hòn đảo xa xôi có thể trở thành điểm đến hàng đầu châu Á mà vẫn giữ được rừng, giữ được hồn đất. "Chúng tôi mang trọn những kinh nghiệm ấy về với U Bò. Dự án sẽ bổ sung cho Quảng Trị sản phẩm du lịch quy mô lớn mà tỉnh còn thiếu, tạo việc làm, sinh kế cho bà con và nguồn thu bền vững cho địa phương", ông Trường nhấn mạnh.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc khu vực vùng đệm và được ngăn cách với vùng lõi bởi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Quá trình chuẩn bị đầu tư được thực hiện theo các quy định về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và di sản.

Đông đảo người dân địa phương náo nức đến dự lễ khởi công ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Các vị lãnh đạo nhấn nút khởi công quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết với dự án này, ngay từ đầu khi triển khai dự án, tỉnh Quảng Trị cũng đã nghiên cứu chuẩn bị đầu tư rất kỹ lưỡng. "Chúng tôi đã xác định một nguyên tắc xuyên suốt là phát triển du lịch nhưng phải gắn liền với việc bảo tồn di sản, khai thác tiềm năng thiên nhiên phải đi đôi với việc gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân ở địa phương", ông Phương nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phương, tỉnh Quảng Trị đã trao cho Tập đoàn Sun Group một viên ngọc quý, một tài sản vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho tỉnh Quảng Trị. "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng cái giá trị của viên ngọc ấy không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiên nhiên mà còn ở tiềm năng phát triển vô cùng to lớn, nếu được đầu tư và khai thác đúng hướng thì thực sự đây sẽ là một giá trị vô cùng lớn, không chỉ cho tỉnh Quảng Trị, không chỉ cho tập đoàn Sun Group mà có lẽ là mang một giá trị vô cùng lớn cho cả đất nước. Chúng tôi mong muốn sẽ từng bước đưa U Bò - hồ Thác Chuối trở thành một biểu tượng du lịch mới của tỉnh Quảng Trị, không chỉ ở tầm quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế", ông Phương nhấn mạnh.