Khởi công tổ hợp kinh tế nông nghiệp tuần hoàn 4F hơn 1.200 tỉ tại Hà Tĩnh

Tham dự lễ khởi công, có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, và lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dự án tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được triển khai tại thôn Thiện Nộ (xã Cẩm Xuyên) với diện tích gần 47 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.200 tỉ đồng, do Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp organic Quế Lâm Lam Hồng (đơn vị thành viên của Tập đoàn Quế Lâm) làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F: Farm - Food - Feed - Fertilizer (Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng).

Mục tiêu cốt lõi của tổ hợp là cung ứng ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; ứng dụng công nghệ vi sinh và chế phẩm sinh học tiên tiến để sản xuất dinh dưỡng vật nuôi, cây trồng.

Song song đó, dự án sẽ tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nông dân địa phương, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bền vững và giảm phát thải ra môi trường.

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến được đầu tư đồng bộ, gồm: nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, công suất 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt, công suất 50.000 tấn/năm.

Bên cạnh hệ thống nhà máy, dự án còn bố trí các khu vực trang trại chăn nuôi, trồng trọt cùng hệ thống công trình phụ trợ, tạo thành chuỗi sản xuất tuần hoàn và đồng bộ. Các nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả, phụ phẩm được quay trở lại chu trình sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng.

Ngay sau phần lễ, các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát lệnh khởi công, chính thức mở ra chương mới cho bức tranh nông nghiệp sinh thái bền vững tại Hà Tĩnh.