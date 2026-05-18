Khởi công tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Chiều 18.5, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài hơn 60 km, tổng vốn đầu tư hơn 23.940 tỉ đồng. Đây là trục giao thông chiến lược kết nối Nghệ An với cửa khẩu Thanh Thủy và nước bạn Lào.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Hưng Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Tuyến cao tốc này đi qua 9 xã của Nghệ An, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cao tốc Vinh - Thanh Thủy ẢNH: K.HOAN

Theo thiết kế, tuyến cao tốc này được xây dựng với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, riêng các đoạn đào sâu, đắp cao được đầu tư nền đường quy mô 6 làn xe. Vận tốc thiết kế từ 80 - 100 km/h, một số đoạn thuận lợi đạt 120 km/h. Toàn tuyến có 51 cây cầu và 1 hầm xuyên núi qua dãy Đại Huệ dài khoảng 485 m.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một phần của hành lang giao thông Hà Nội - Vientiane (Lào), được Chính phủ Việt Nam và Lào thống nhất hướng tuyến từ năm 2016. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu Thanh Thủy đến các đô thị, cảng biển Nghệ An, đồng thời tăng cường kết nối Bắc Trung bộ với Lào và Thái Lan.

Dự án do do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2029.

Trước đó, sáng cùng ngày, tỉnh Nghệ An và Liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD, đóng tại P.Tân Mai, Nghệ An.

Nhà máy có công suất 1.500 MW, bao gồm nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG công suất 1.500 MW, kho chứa và hệ thống tái hóa khí LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000 m³ và bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi - Cảng biển Nghệ An.

Phối cảnh nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập ẢNH: CTV

Dự án này do Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power); Tập đoàn SK (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) làm chủ đầu tư.

Dự án sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nằm trong Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam.