Ngày 26.11, tại TP.HCM, liên danh VTS do Viettel và Singtel đồng chủ trì chính thức khởi công tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore. Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ, có băng thông lớn nhất và đường truyền tốt nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore.

Về quy mô kỹ thuật, toàn tuyến cáp quang biển VTS dài khoảng 2.500 km, có dung lượng thiết kế 600 Tbps và dự kiến hoàn thành trong quý 4/2030. Riêng trục Việt Nam - Singapore dài khoảng 1.200 km, đạt 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác. Nhờ đi thẳng, VTS là tuyến ngắn nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore. Với cấu hình 8 đôi sợi quang, kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, thời gian dữ liệu truyền đi và quay về giữa hai nước, gọi là độ trễ, dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay. Độ trễ thấp giúp các ứng dụng như giao dịch tài chính hay trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động liền mạch hơn. Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính chôn sâu 3 m, so với 1- 1,5 m ở các dự án thông thường, nhằm hạn chế hư hỏng do đánh bắt và thả neo tàu, nguyên nhân của phần lớn sự cố cáp biển.

Khởi công tuyến cáp quang biển đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ ẢNH: VT

Đáng chú ý, nếu những tuyến cáp trước đây, doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia góp vốn và sử dụng dung lượng có sẵn thì với tuyến VTS, Viettel khởi xướng dự án, cùng Singtel ký kết Biên bản ghi nhớ tháng 4.2024, và Viettel trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến và thiết kế hướng đi - những quyết định then chốt xác định điểm cập bờ, cấu hình và hiệu suất của toàn hệ thống. Với nền móng đó, dự án tiếp tục mở rộng với sự tham gia của AIS từ Thái Lan - cùng VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Với vai trò quyết định, lần đầu tiên Việt Nam làm chủ một tuyến cáp quốc tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác quốc tế. Hai nhà thầu thi công dự án là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Chia sẻ về quyết định này, trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: "Để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Đó là lý do thôi thúc Viettel chủ động khởi xướng dự án VTS".

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh tại sự kiện: "Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế. Tôi mong muốn dự án không chỉ tạo ra năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp quang biển. Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài".

VTS là một phần trong lộ trình dài hạn của Viettel. Hiện Viettel tham gia khai thác 5 trong số 8 tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam bao gồm các tuyến AAG, IA, APG, AAE-1 và ADC, bảo đảm khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế. Đến năm 2030, Viettel hướng tới tham gia khoảng 10 tuyến cáp quốc tế, trong đó có những tuyến do Việt Nam tự thiết kế và làm chủ. Lộ trình này nằm trong kế hoạch quốc gia về cáp quang biển đến năm 2030 và thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.