Khởi động dự án dạy bơi an toàn cho hơn 1.800 học sinh

Ngày 14.6, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho hay Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 - 2024 do sở phối hợp với Dự án bơi an toàn Swim For Life thuộc Tổ chức nhân đạo Golden West và Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá Mỹ đã chính thức khởi động.

Sự kiện đầu tiên được tổ chức ở Trường THCS xã Thanh An (H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 13.6.

Ngay sau lễ khởi động, Trường THCS Thanh An đã khai giảng lớp dạy bơi cho các em học sinh trên địa bàn THANH LỘC

Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2024 được triển khai tại các huyện: Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ, có tổng số 92 lớp với 1.840 học sinh tham gia. Tổng số kinh phí dự án hơn 81.000 USD (tương đương hơn 1,9 tỉ đồng).



Mục đích của dự án là nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên giảng dạy kỹ năng bơi sống sót, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; hỗ trợ các hoạt động can thiệp hiệu quả để giảm thiểu tai nạn đuối nước thông qua dạy bơi và giảng dạy kiến thức, kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em từ 6-15 tuổi.

Song song đó là truyền thông các thông điệp phòng, chống đuối nước qua chương trình phát thanh măng non ở trường học; thu hút sự quan tâm và chung tay của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp thông qua xã hội hóa các nguồn lực để chương trình phòng, chống đuối nước được bền vững trên cơ sở kế thừa kết quả và kinh nghiệm từ dự án hiện có.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 150 trường có cấp tiểu học với 65.789 học sinh; 122 trường có cấp THCS với 42.350 học sinh và 33 trường có cấp THPT với 24.805 học sinh. Tính đến thời điểm tháng 3.2023, tỉ lệ học sinh trên địa bàn tỉnh chưa biết bơi ở cấp tiểu học chiếm 64,5%; cấp THCS 57,9%; cấp THPT 59,3%.