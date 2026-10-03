Khởi động Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

Sáng 3.10, tại Học viện An ninh nhân dân, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026. Giải đấu là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026).

Thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Đỗ Tuấn Hanh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho rằng thể dục, thể thao có vai trò quan trọng trong nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và ý thức tập thể.

Anh Đỗ Tuấn Hanh phát biểu khai mạc giải bóng đá ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Đỗ Tuấn Hanh, đối với thanh niên, thể thao không chỉ là niềm đam mê hay phương thức rèn luyện sức khỏe mà còn là nhịp cầu kết nối những trái tim nhiệt huyết, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến. Qua đó góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Anh Đỗ Tuấn Hanh nhấn mạnh, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026 là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu giao lưu, kết nối, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích.

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đáng chú ý, thông qua hoạt động thể thao, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn tiếp tục đa dạng hóa phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, đưa tổ chức Hội đến gần hơn với thanh niên, nhất là những người có chung niềm đam mê, sở thích.

"Mỗi sân bóng không chỉ là nơi tranh tài mà còn là không gian kết nối, nơi những tình bạn được hình thành, tinh thần đồng đội được vun đắp, những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ được lan tỏa", anh Đỗ Tuấn Hanh nói.

Đội vô địch sẽ nhận cúp và 5 triệu đồng

Giải đấu được tổ chức theo luật bóng đá 6 người của WMF - Liên đoàn Bóng đá Mini thế giới, với sự tham gia của 700 đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá thanh niên phong trào trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các đội thi đấu vòng loại theo hình thức loại trực tiếp, chọn 16 đội có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Các cầu thủ trẻ thi đấu trong trận khai mạc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các trận đấu vòng loại diễn ra trong tháng 10 và tháng 11. Vòng chung kết và lễ bế mạc dự kiến diễn ra ngày 29.11 tại Hà Nội. 16 đội xuất sắc được chia thành 4 bảng, thi đấu để tranh các danh hiệu vô địch, nhì và ba. Đội vô địch nhận cúp, 5 triệu đồng cùng bộ huy chương vàng và bảng danh vị; đội nhì nhận 3 triệu đồng, đội ba nhận 2 triệu đồng.

Ban tổ chức kỳ vọng sức lan tỏa của giải sẽ góp phần hình thành thêm nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm bóng đá thanh niên, thúc đẩy lối sống năng động, lành mạnh, qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh.