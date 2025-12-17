Khởi động Làn Sóng Xanh lần thứ 28

Ban tổ chức Làn Sóng Xanh công bố chủ đề năm nay là "Con Rồng cháu Tiên", với tinh thần tự hào, kết nối và lan tỏa bản sắc của dân tộc Việt. Không chỉ vinh danh các giá trị âm nhạc, Làn Sóng Xanh còn mong muốn truyền đi thông điệp ý nghĩa về một thế hệ nghệ sĩ mới đầy tài năng của VN.

Làn Sóng Xanh lần thứ 28 khởi động đợt bình chọn bằng việc công bố tổng kết thành tích những ca khúc từng góp mặt trong bảng xếp hạng (BXH) suốt năm qua. Theo đó, năm 2025 ghi nhận tổng cộng 106 ca khúc đủ điều kiện bình chọn, xuất hiện trong BXH từ ngày 13.12.2024 đến hết ngày 12.12.2025.

Giải thưởng Làn Sóng Xanh lần thứ 28 công bố chủ đề “Con Rồng cháu Tiên” ẢNH: BTC

Đáng chú ý, Làn Sóng Xanh 2025 ghi nhận kỷ lục lớn khi ca khúc Bắc Bling (Hòa Minzy, Tuấn Cry và NSND Xuân Hinh) đạt thành tích 41 tuần nằm trong top 10, trong đó có 13 tuần giữ vị trí số 1, theo sau là Phép màu (24 tuần), Ếch ngoài đáy giếng và Dancing in the dark (cùng 17 tuần), tiếp đó là Tái sinh với 15 tuần.

Theo kế hoạch, Làn Sóng Xanh 2025 sẽ trao 16 hạng mục giải thưởng. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích, sau nhiều năm vắng bóng.

Các hạng mục gồm: Top 10 ca khúc được yêu thích; Ca khúc của năm; Bài hát hiện tượng; Hòa âm phối khí; Nhà sản xuất của năm; Ca khúc nhạc phim được yêu thích; Album của năm; MV của năm; Ca khúc được yêu thích trên radio; Gương mặt mới xuất sắc; Ca sĩ đột phá; Nam/nữ ca sĩ/rapper được yêu thích; Nam/nữ ca sĩ/rapper của năm; Sự kết hợp xuất sắc; Giải thưởng đặc biệt; Giải Thành tựu Làn sóng xanh. Trong đó, hạng mục duy nhất do khán giả bình chọn là Nam/nữ ca sĩ/rapper được yêu thích.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 28 dự kiến tổ chức vào tháng 1.2026 tại TP.HCM.