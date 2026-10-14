Khởi động mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu ở Đồng Nai

Ngày 14.10, UBND thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều (phường Tân Triều), theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Đồng Nai cùng dự.

Dự án xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều được triển khai trên diện tích 14,35 ha với 6 phân khu chức năng đồng bộ và hiện đại. Trong giai đoạn đầu, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, đáp ứng quy mô 27 lớp với khoảng 1.115 học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh việc khởi động dự án mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Đồng Nai đang cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị; hướng tới xây dựng đô thị sân bay đa trung tâm, xanh, thông minh và hiện đại.

Các đại biểu ấn nút chính thức khởi động Dự án xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa ẢNH: BÁO ĐỒNG NAI

Định hướng này đòi hỏi giáo dục phổ thông phải đi trước một bước về chất lượng dạy và học để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự án phấn đấu đi vào hoạt động từ năm học 2028-2029; bảo đảm minh bạch, hiệu quả, chống lãng phí.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhận định, việc thành phố Đồng Nai tiên phong xây dựng mô hình trường liên cấp kiểu mẫu là một bước đi mở ra mô hình nhà trường mới cho nền giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng Sơn cũng lưu ý một số vấn đề cốt lõi. Trong đó, triết lý giáo dục phải song hành giữa lý tưởng cách mạng và tri thức hiện đại; giáo dục lý tưởng không giáo điều, hình thức mà bằng những tấm gương, việc làm cụ thể phù hợp lứa tuổi.

Đặc biệt, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu mô hình phải hướng tới sự phát triển toàn diện dựa trên 4 trụ cột (đức, trí, thể, mỹ). Học sinh tốt nghiệp không chỉ giỏi kiến thức mà phải am hiểu khoa học công nghệ, STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuần thục các kỹ năng thiết yếu như: bơi lội, sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh phải được chú trọng để từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng lưu ý để xây ngôi trường kiểu mẫu, đội ngũ giáo viên phải vừa có lý tưởng, bản lĩnh, vừa giỏi chuyên môn, công nghệ, ngoại ngữ. Bộ trưởng đề nghị thành phố Đồng Nai tuyển chọn người tâm huyết, bồi dưỡng bài bản từ năm 2027, có chính sách phù hợp để thầy cô hạnh phúc với nghề.

Mục tiêu là sau khi trường đi vào vận hành từ năm học 2028-2029, ngành giáo dục sẽ tiến hành chuẩn hóa và nhân rộng mô hình này sau năm 2030, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.