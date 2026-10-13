Khói mù phủ Singapore, tour Việt ra sao?

Du khách Việt bất ngờ vì khói mù

Vừa trở về Việt Nam sau chuyến công tác tại Singapore ngày 7 - 8.10, anh Minh Luân (28 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do) cho biết tình trạng ô nhiễm không khí tại đảo quốc này khiến anh khá bất ngờ. Khu vực trung tâm Marina là nơi anh ghi nhận khói mù rõ nhất, bầu trời mờ đục, tầm nhìn hạn chế, không khí có mùi khói khét, ảnh hưởng đến công việc chụp ảnh vốn đòi hỏi điều kiện ánh sáng và cảnh quan tốt.

"Tôi đã đến Singapore khoảng 4 - 5 lần nhưng đây là lần chứng kiến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Cảnh quan rất mờ, hình chụp không đẹp, không khí lại có mùi khói khét. Tôi nghĩ thời điểm này không thật sự lý tưởng để du lịch Singapore, nhất là với những người muốn tham quan, chụp ảnh ngoài trời", anh Luân chia sẻ. Nam nhiếp ảnh gia cũng nhận thấy lượng người ra đường khá ít trong thời gian lưu trú.

Trong khi đó, anh Dương Liên Gia (34 tuổi, ngụ TP.HCM), cũng vừa có chuyến du lịch ngắn ngày kết hợp thăm người thân tại Singapore, cho hay không khí những ngày qua khiến anh cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm giác sắp đổ bệnh sau hai ngày ở đây.

Du khách hạn chế các hoạt động ngoài trời ẢNH: LN

"Tôi thấy không khí khá khó chịu, nhưng người dân địa phương dường như đã quen với tình trạng này, hầu như không thấy ai đeo khẩu trang. Trước đây, Singapore cũng từng có những đợt khói mù còn nghiêm trọng hơn", anh Gia kể.

Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA), tình trạng khói mù xuyên biên giới từ các đám cháy rừng tại Indonesia đã khiến chất lượng không khí Singapore có thời điểm xuống mức không lành mạnh. Chỉ số ô nhiễm có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết và hướng gió, ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Singapore vẫn chào đón du khách, khuyên tham quan trong nhà

Đại diện Công ty Du lịch Vietravel cho biết đang theo dõi sát tình trạng ô nhiễm không khí thông qua thông báo của NEA và các đối tác tại Singapore. Đến nay, các đoàn khách Việt vẫn tiếp tục lịch trình bình thường. Vietravel chưa ghi nhận trường hợp khách yêu cầu hoãn, hủy tour hoặc chuyển sang điểm đến khác vì khói mù.

Tuy nhiên, doanh nghiệp xác định việc tổ chức tour cần linh hoạt hơn. Tại những điểm tham quan ngoài trời như Marina Bay hay Sentosa, hướng dẫn viên sẽ theo dõi chất lượng không khí theo từng khung giờ để điều tiết thời gian và cường độ hoạt động.

Nếu tình hình xấu đi, lịch trình có thể được sắp xếp lại, rút ngắn thời gian tham quan ngoài trời hoặc thay thế bằng các trải nghiệm trong nhà nhằm bảo đảm sức khỏe cho du khách.

Với khách chuẩn bị khởi hành, Vietravel khuyến nghị thường xuyên cập nhật chất lượng không khí, hạn chế vận động ngoài trời kéo dài, uống đủ nước và thông báo cho hướng dẫn viên nếu xuất hiện vấn đề sức khỏe. Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh tim, phổi cần đặc biệt thận trọng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Tổng cục Du lịch Singapore (STB) khẳng định đảo quốc này vẫn chào đón du khách quốc tế trong bối cảnh khói mù xuyên biên giới những ngày gần đây.

Singapore khuyên du khách tham quan trong nhà, như đi bảo tàng, mua sắm, ẩm thực... ẢNH: LN

STB nói, tình hình đang được Lực lượng đặc nhiệm ứng phó khói mù (Haze Task Force) của chính phủ Singapore, do NEA chủ trì, theo dõi sát sao. Du khách được khuyến nghị thường xuyên cập nhật diễn biến ô nhiễm, dự báo khói mù và các hướng dẫn bảo vệ sức khỏe tại website haze.gov.sg để chủ động điều chỉnh lịch trình.