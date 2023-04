Khởi tố 10 bị can tham gia vụ hỗn chiến vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành Sơn tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can tham gia vụ hỗn chiến về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị can từ 16 - 17 tuổi, ngụ ở khu vực giáp ranh giữa Q.Ngũ Hành Sơn và TX.Điện Bàn (Quảng Nam).

Kết quả điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm thanh thiếu niên ở vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng thách thức, hẹn nhau hỗn chiến.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 18.11.2022, N.H.V.K (15 tuổi) nhắn tin qua Facebook cho L.N.V (14 tuổi) hẹn nhau hỗn chiến giữa hai băng nhóm lúc 20 giờ 30 ngày 19.11.2022 tại khu vực căn hộ chung cư FPT Plaza (đường Võ Quý Huân, tổ 46, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn).

L.N.V trả lời "Ok" rồi chụp ảnh màn hình nội dung tin nhắn gửi cho N.A.K xem và nói N.A.K chuyển tiếp nội dung tin nhắn trên vào trong hội nhóm trên Facebook "Hòa Quý - Điện Ngọc" để thông báo cho cho mọi người trong nhóm. Cả nhóm thống nhất lúc 19 giờ ngày 19.11.2022 tập trung tại khu vực Bờ Cung, P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn để đi hỗn chiến với nhóm N.H.V.K.

Sau đó, cả 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí gồm vỏ chai bia, gậy gỗ, gậy sắt, dao phóng lợn, bom xăng, huy động thêm nhiều đồng bọn đi đánh nhau.

Trong đó, nhóm do N.H.V.K cầm đầu khoảng 25 thanh thiếu niên (hiện công an xác định và làm việc được 11 người, còn 14 người đang bỏ trốn), còn nhóm do L.N.V cầm đầu huy động 40 thanh thiếu niên (cơ quan điều tra làm rõ 14 người, còn 26 nghi can chưa rõ lai lịch).

Lúc 20 giờ ngày 19.11.2022, hai nhóm kéo quân đến trước khu vực chung cư FPT Plaza (đường Võ Quý Huân) dàn trận, xông vào xáp lá cà. Ngoài hàng chục côn đồ nhí của hai nhóm trực tiếp tham gia đâm chém loạn xạ, vụ hỗn chiến còn thu hút hàng chục quái xế ở hai địa phương kéo đến cổ vũ, chạy xe máy xung quanh, rú ga, bốc đầu, nẹt bô gây náo loạn khu vực.

Hậu quả, nhóm N.H.V.K ít người hơn nên yếu thế, bị nhóm L.N.V truy đuổi bỏ chạy tán loạn, phải giải tán, chia thành nhiều hướng bỏ chạy về phía Quảng Nam mới thoát nạn.

Trong đó, T.D.L bị thương tích 8% (gãy xương bàn tay trái) và nhiều vùng đa chấn thương khác. Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, dù T.D.L đã có đơn xin không khởi tố vụ án, không xác định được cụ thể nghi can gây thương tích cho L. nên trước mắt công an quận chưa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, đối với hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu vực, cơ quan điều tra có đủ cơ sở để khởi tố hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời đây là vụ hỗn chiến nổi cộm với số lượng nghi can thuộc các vụ đông nhất tại TP.Đà Nẵng, các bị can huy động hàng chục thanh thiếu niên có tính côn đồ tham gia, sử dụng hung khí nguy hiểm, nên cần biện pháp xử lý nghiêm khắc để răn đe.

Đối với hàng chục thanh thiếu niên trực tiếp tham gia hỗn chiến cũng như cổ vũ, kích động, hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét, đồng thời kêu gọi ra đầu thú để được xem xét giảm nhẹ hình phạt.