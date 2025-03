Khởi tố 11 đối tượng trộm than ở Quảng Ninh

Ngày 27.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với 11 đối tượng về tội liên quan đến đường dây trộm than xảy ra tại Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh).



2 bảo vệ của Công ty kho vận cảng Cẩm Phả trong đường dây trộm than ẢNH: N.K

Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Trước đó, ngày 7.3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng, gồm 9 người bên ngoài thông đồng, móc nối với 2 bảo vệ của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả để đưa than từ kho G9b ra ngoài tiêu thụ trái phép.

Trong các đối tượng bị bắt giữ, có 10 người ở TP.Cẩm Phả, là Vũ Xuân Mạnh (còn gọi là Mạnh "Khoát", 45 tuổi, trú P.Quang Hanh), Nguyễn Quốc Việt (35 tuổi, P.Cẩm Sơn), Nguyễn Thế Anh (31 tuổi, P.Cẩm Phú), Nguyễn Văn Thư (37 tuổi, P.Mông Dương); Đinh Quốc Tuấn (35 tuổi, P.Cửa Ông); Đinh Thế Tùng (28 tuổi, P.Cửa Ông); Bàn Việt Quỳnh (24 tuổi, P.Mông Dương); Đặng Phúc Hồng (30 tuổi, P.Mông Dương); Hà Bá Thụ, 39 tuổi, P.Cẩm Tây); Vũ Xuân Trường (24 tuổi, xã Dương Huy) và Bùi Trung Hà (47 tuổi, trú xã Minh Tân, H.Kiến Xương, Thái Bình).

Các đối tượng Tùng, Thư, Quỳnh, Hồng, Tuấn, Thụ, Hà, Trường, Mạnh tham gia đường dây trộm than ẢNH: N.K

Qua điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, Vũ Xuân Mạnh là chủ mưu chỉ đạo, điều hành thông đồng, móc ngoặc với 2 bảo vệ của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả là Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thế Anh để trộm than từ kho ra ngoài để tiêu thụ trái phép.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan.