Khởi tố 15 bị can ở Huế mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 12.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can.

7 bị can trong số 15 bị can bị bắt tạm giam ẢNH: PHẠM BÉ

Theo điều tra, tối 19.9, Nguyễn Văn Hợp (20 tuổi, ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế) bị một nhóm (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương (phường Thanh Thủy).

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21.9, Hợp rủ thêm 3 người khác mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm đã đánh mình.

Khi đến giao lộ Nguyễn Công Duẩn - Trần Duy Hưng, thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập, cho rằng đây là nhóm mâu thuẫn trước đó, Hợp cùng đồng bọn xông vào tấn công. Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, dùng hung khí truy đuổi, chém nhau qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế, gây mất an ninh trật tự.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khẩn trương xác minh, truy xét và làm rõ hành vi của các nghi phạm liên quan.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Huế khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tham gia gây rối hoặc dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn. Người dân khi phát hiện các nhóm có biểu hiện vi phạm cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Thời gian tới, Công an thành phố Huế tiếp tục triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn. Đồng thời, Tổ tuần tra 785 duy trì lực lượng kiểm soát 24/7 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập gây rối, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí, quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.