Khởi tố 196 bị can chọi gà tại Trường gà quốc tế Viêng Xay

Ngày 24.4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an Lào (thành lập Ban chuyên án) bắt quả tang 196 nghi phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức chọi gà tại Trường gà quốc tế Viêng Xay (tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào).

Kết quả điều tra xác định, Trường gà quốc tế Viêng Xay do Đào Anh Dũng (47 tuổi), và vợ là Quách Thị Hằng (cùng ngụ số 3 Hoàng Hoa Thám, P.Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu và trực tiếp điều hành hoạt động.

Vợ chồng Đào Anh Dũng đã xây dựng trường gà quy mô lớn, ngoài các khu vực tổ chức chọi gà còn có các khu căng tin phục vụ ăn uống, phòng nghỉ…, hoạt động khép kín để phục vụ các "con bạc".

"Con bạc" tham gia chơi khi thắng cược phải nộp cho chủ trường gà 5% tiền thắng cược. Tính riêng khoảng thời gian từ ngày 19.1 - 26.3, Trường gà quốc tế Viêng Xay thu tiền thắng cược từ người chơi với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Khi lực lượng công an ập vào trường gà, bắt quả tang 205 người đang có các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chọi gà. Tang vật thu giữ, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, 23 gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành…

Kết quả điều tra đã xác định số tiền giao dịch đánh bạc của Trường gà quốc tế Viêng Xay là hơn 1.200 tỉ đồng.

Ngoài tổ chức đánh bạc trực tiếp, Trường gà quốc tế Viêng Xay còn tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng cách livestream qua web "tg999.live"; hội nhóm telegram "truonggaviengxay999" để "con bạc" đánh bạc qua mạng.

Trong 205 nghi phạm bị bắt quả tang, đến ngày 24.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 196 bị can, và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.



