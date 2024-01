Khởi tố 2 bị can chuyên trộm cắp nơi tôn nghiêm, di tích ở Huế

Ngày 17.1, Công an TP.Huế cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Diệp (49 tuổi, trú P.Thuận Lộc, TP.Huế) và Trương Minh Thắng (27 tuổi, trú TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) vì hành vi trộm cắp tài sản. Diệp và Thắng là bị can gây ra 7 vụ trộm tại các nhà thờ, đình làng và di tích.



Số tang vật mà Diệp và Thắng trộm cắp tại các nhà thờ, di tích CÔNG QUANG

Trước đó, từ tháng 11.2023, nhiều nhà thờ, đình làng trên địa bàn TP.Huế liên tiếp phát hiện bị trộm các bức liễn, bức hoành, lư đồng, đèn thờ, vật bằng đồng...

Nhận được thông tin, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Huế nhanh chóng xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, làm rõ nghi phạm, ngày 12.1, ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Minh Diệp và Trương Minh Thắng.

Nguyễn Minh Diệp và Trương Minh Thắng (bìa phải) đã gây ra 7 vụ trộm tại các nơi thờ tự, di tích CÔNG QUANG

Tại cơ quan công an, bước đầu Diệp và Thắng khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự; trong đó có 1 vụ trộm tại di tích điện Voi Ré (tại kiệt 373 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, TP.Huế).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và địa chỉ tiêu thụ số tang vật trộm của 2 nghi phạm, tại một ngôi nhà trên đường Ngô Thế Lân (P.Tây Lộc, TP.Huế), lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật và công cụ dùng để phá khóa, cạy cửa... Tổng giá trị tài sản mà Diệp và Thắng trộm cắp là hơn 100 triệu đồng.