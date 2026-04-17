Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố 2 bị can dùng chất cấm sản xuất giá đỗ ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
17/04/2026 17:30 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can cầm đầu các cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm.

Ngày 17.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can cầm đầu các cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm.

Khởi tố 2 bị can dùng chất cấm sản xuất giá đỗ ở Quảng Ninh- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Thị Nhự

ẢNH: Đ.X

Trước đó, vào tối ngày 8.4, Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 2 cơ sở tại khu Kim Lăng, P.Quảng Yên, đang có hành vi sản xuất giá đỗ bằng chất cấm với quy mô lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng nhiều gói bột, tuýp chứa hóa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) và các dụng cụ phục vụ sản xuất. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ này đều chứa chất cấm.

Hai đối tượng bị khởi tố là Ngô Thị Nhự (59 tuổi) và Phạm Thị Quỳnh (53 tuổi), cùng trú tại khu Kim Lăng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận dù biết rõ đây là chất cấm nhưng vẫn mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 2.000 - 10.000 đồng/gói để sử dụng để sản xuất giá đỗ.

Khởi tố 2 bị can dùng chất cấm sản xuất giá đỗ ở Quảng Ninh- Ảnh 2.

Xưởng sản xuất giá đỗ với hóa chất nguy hại bị lực lượng công an triệt phá

ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan chức năng, 6-Benzylaminopurine là hóa chất có khả năng kích thích tăng trưởng nhanh, giúp giá đỗ mập, đẹp nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng như ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, suy gan, suy thận, thậm chí tăng nguy cơ ung thư khi sử dụng lâu dài. Việc sản xuất giá đỗ bằng chất cấm vì vậy bị nghiêm cấm.

Khởi tố 2 bị can dùng chất cấm sản xuất giá đỗ ở Quảng Ninh- Ảnh 3.

Giá đỗ sử dụng chất cấm

ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý, ngoài số tang vật bị thu giữ, cơ quan điều tra xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất giá đỗ bằng chất cấm và đưa ra thị trường khoảng 160 tấn sản phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện tại địa bàn P.Mạo Khê sản xuất hàng tấn giá đỗ bằng hóa chất nguy hại sức khỏe. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xưởng sản xuất do Tạ Văn Xã (34 tuổi, trú tại P.Móng Cái 1) làm chủ, hoạt động trên diện tích khoảng 100 m2, mỗi ngày sản xuất khoảng 700 kg giá đỗ. 

Bên trong xưởng, lực lượng chức năng ghi nhận và phát hiện hàng trăm thùng ủ giá không đảm bảo vệ sinh; nhiều can chứa dung dịch hóa chất; thu giữ khoảng 4 tấn giá đỗ thành phẩm. Kết quả giám định cho thấy tại xưởng này có chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Quảng Ninh phát hiện xưởng sản xuất hàng tấn giá đỗ dùng chất cấm

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một xưởng sản xuất giá đỗ dùng chất cấm, thu giữ hàng tấn sản phẩm.

Khám phá thêm chủ đề

Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an Công an tỉnh Quảng Ninh Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận