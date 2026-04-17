Khởi tố 2 bị can dùng chất cấm sản xuất giá đỗ ở Quảng Ninh

Ngày 17.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can cầm đầu các cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Thị Nhự

Trước đó, vào tối ngày 8.4, Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 2 cơ sở tại khu Kim Lăng, P.Quảng Yên, đang có hành vi sản xuất giá đỗ bằng chất cấm với quy mô lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng nhiều gói bột, tuýp chứa hóa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) và các dụng cụ phục vụ sản xuất. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ này đều chứa chất cấm.

Hai đối tượng bị khởi tố là Ngô Thị Nhự (59 tuổi) và Phạm Thị Quỳnh (53 tuổi), cùng trú tại khu Kim Lăng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận dù biết rõ đây là chất cấm nhưng vẫn mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 2.000 - 10.000 đồng/gói để sử dụng để sản xuất giá đỗ.



Xưởng sản xuất giá đỗ với hóa chất nguy hại bị lực lượng công an triệt phá

Theo cơ quan chức năng, 6-Benzylaminopurine là hóa chất có khả năng kích thích tăng trưởng nhanh, giúp giá đỗ mập, đẹp nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng như ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, suy gan, suy thận, thậm chí tăng nguy cơ ung thư khi sử dụng lâu dài. Việc sản xuất giá đỗ bằng chất cấm vì vậy bị nghiêm cấm.

Giá đỗ sử dụng chất cấm

Đáng chú ý, ngoài số tang vật bị thu giữ, cơ quan điều tra xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất giá đỗ bằng chất cấm và đưa ra thị trường khoảng 160 tấn sản phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện tại địa bàn P.Mạo Khê sản xuất hàng tấn giá đỗ bằng hóa chất nguy hại sức khỏe. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xưởng sản xuất do Tạ Văn Xã (34 tuổi, trú tại P.Móng Cái 1) làm chủ, hoạt động trên diện tích khoảng 100 m2, mỗi ngày sản xuất khoảng 700 kg giá đỗ.

Bên trong xưởng, lực lượng chức năng ghi nhận và phát hiện hàng trăm thùng ủ giá không đảm bảo vệ sinh; nhiều can chứa dung dịch hóa chất; thu giữ khoảng 4 tấn giá đỗ thành phẩm. Kết quả giám định cho thấy tại xưởng này có chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.