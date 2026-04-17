Quảng Ninh phát hiện xưởng sản xuất hàng tấn giá đỗ dùng chất cấm

Lã Nghĩa Hiếu
17/04/2026 11:12 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một xưởng sản xuất giá đỗ dùng chất cấm, thu giữ hàng tấn sản phẩm.

Ngày 17.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ dùng chất cấm tại P.Mạo Khê.

Dung dịch chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) đối tượng sử dụng để ủ giá đỗ

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xưởng sản xuất do Tạ Văn Xã (34 tuổi, trú tại P.Móng Cái 1) làm chủ, hoạt động trên diện tích khoảng 100 m2, mỗi ngày sản xuất khoảng 700 kg giá đỗ. Cơ sở này có nhiều dấu hiệu vi phạm khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất giá đỗ.

Bên trong xưởng, lực lượng chức năng ghi nhận và phát hiện hàng trăm thùng ủ giá không đảm bảo vệ sinh; nhiều can chứa dung dịch hóa chất; thu giữ khoảng 4 tấn giá đỗ thành phẩm. Kết quả giám định cho thấy có chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP), một hormone thực vật bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, chất này có tác dụng kích thích tăng trưởng, giúp giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ độ tươi lâu. Tuy nhiên, việc sử dụng giá đỗ ủ bằng chất cấm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Không gian bên trong xưởng sản xuất giá đỗ tại P.Mạo Khê

Trước chứng cứ rõ ràng, chủ cơ sở đã thừa nhận sử dụng dung dịch trên gọi là "nước kẹo" để xử lý giá đỗ, bằng cách pha với nước rồi tưới trực tiếp trong quá trình sản xuất.

Trước đó lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 2 cơ sở sản xuất giá đỗ dùng chất cấm tại P.Quảng Yên (Quảng Ninh), thu giữ hơn 8 tấn sản phẩm.

Trần Quốc Đại, chủ cơ sở kinh doanh Thiên Ân ở P.Duy Hà (Ninh Bình) đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine - chất kích thích tăng trưởng có hại cho sức khỏe để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ.

