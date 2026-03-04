Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Giá đỗ: Giá trị dinh dưỡng, những ai cần lưu ý khi ăn?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
04/03/2026 00:07 GMT+7

Từ lâu, giá đỗ được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Việc sử dụng giá đỗ đúng cách sẽ giúp cơ thể tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng.

Tăng hấp thu sắt nhờ quá trình nảy mầm

Khi hạt đậu xanh bắt đầu nảy mầm sẽ kích hoạt enzym phytase. Enzym này phân giải axit phytic, yếu tố chính cản trở hấp thu sắt. Cụ thể, quá trình nảy mầm giúp tăng khả năng hấp thu sắt của đậu xanh thêm khoảng 30-50%. 

Ngoài ra, quá trình đậu xanh nảy mầm còn làm tăng mạnh hàm lượng vitamin C. Lượng vitamin C trong giá đỗ cao gấp 3 lần so với hạt đậu khô, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc hấp thu sắt có nguồn gốc thực vật. Vì vậy, giá đỗ cung cấp đồng thời sắt và yếu tố hỗ trợ hấp thu sắt, góp phần cải thiện sức khỏe máu.

Tác động tích cực lên mỡ máu và thành mạch

Bệnh tim mạch thường xuất hiện sớm và đi kèm rối loạn mỡ máu. Tình trạng này biểu hiện qua triglyceride cao và cholesterol tốt HDL thấp. Chất xơ trong giá đỗ liên kết với axit mật trong ruột. Gan sau đó sử dụng thêm cholesterol xấu LDL trong máu để tạo mật mới. Quá trình này giúp giảm nồng độ LDL lưu hành trong máu.

Đậu xanh còn chứa isoflavone và vitexin, 2 chất chống oxy hóa tự nhiên. Nghiên cứu đăng trên Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research cho thấy các chất này ngăn chặn quá trình oxy hóa LDL. LDL bị oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong hình thành mảng bám ở động mạch vành. Nhờ đó, giá đỗ góp phần bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Giá đỗ: Lợi ích dinh dưỡng và cách ăn đúng - Ảnh 1.

Giá rất tốt cho sức khỏe nhưng phải dùng đúng cách

Ảnh: AI

Ổn định huyết áp

Giá đỗ còn có lượng kali và magiê đáng kể. Kali giúp giãn mạch và giảm áp lực lên thành mạch. Cơ chế này hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Kali còn giúp thận đào thải bớt natri dư thừa. Cơ thể nhờ đó duy trì cân bằng dịch ổn định. Tim hoạt động hiệu quả hơn khi huyết áp và lượng muối trong cơ thể được kiểm soát.

Cách sử dụng giá đỗ an toàn

Cách chế biến quyết định mức độ an toàn của giá đỗ.

Giá sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn do môi trường ẩm và ấm khi ủ mầm. Vi khuẩn như salmonella, E. coli và listeria có thể phát triển trong điều kiện này. Ăn sống làm tăng nguy cơ đau bụng, tiêu chảy và nôn ói.

Hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy bụng nếu cơ thể chưa quen. Phytate vẫn tồn tại ở mức nhất định sau khi nảy mầm. Lượng tiêu thụ quá lớn có thể ảnh hưởng đến hấp thu canxi và kẽm.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người suy giảm miễn dịch cần thận trọng khi dùng giá sống.

Đậu xanh chứa lượng đạm tương đối cao nên người mắc bệnh thận mạn tính cần kiểm soát khẩu phần. Ăn giá sống lúc bụng đói có thể gây ợ nóng hoặc cảm giác nóng rát sau xương ức.

Việc chế biến giá đúng cách giúp hạn chế phần lớn rủi ro. Hấp hoặc xào giá trong 2 đến 3 phút giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại. Cách này vẫn giữ được phần lớn vitamin C và các enzym quan trọng.

