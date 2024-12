Khởi tố 2 bị can mua bán pháo nổ

Ngày 24.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Tuấn An (33 tuổi, ở Q.11) và Trần Văn Quân (35 tuổi, quê An Giang) về tội tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), quy định tại khoản 2 điều 191 bộ luật Hình sự.

Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

An và Quân khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CÁP

Theo công an, lúc 14 giờ 30 ngày 19.12, tổ công tác do Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) tuần tra kiểm soát địa bàn.

Trong lúc tuần tra đến khu vực trước nhà không số ở ấp 11, xã Vĩnh Lộc B, (H.Bình Chánh, TP.HCM) thì phát hiện Quân đang đứng cạnh xe ô tô, có biểu hiện nghi vấn nên đến kiểm tra. Quân khai nhận, thùng giấy cát tông chứa 18 giàn pháo hoa nổ đặt trên nắp ca pô ô tô là của An nhờ Quân mang từ bên trong nhà không số nói trên để chuẩn bị đem bán cho khách hàng.

Quân và An tự nguyện giao nộp số pháo nổ do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ còn lại trong nhà. Tổng cộng, tổ công tác đã thu giữ hơn 77 kg pháo nổ.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi sai phạm và cho biết pháo nổ nhập lậu này do An đặt mua qua mạng xã hội. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.