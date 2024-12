Vụ nổ ở Tây Ninh: 3 học sinh bị phỏng nặng do chế pháo nổ, hiện sức khỏe ra sao?

Theo bác sĩ Trần Văn Khoa (Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy), khoảng 21 giờ ngày 23.12, bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp nghi phỏng do pháo nổ tự chế từ bệnh viện ở Tây Ninh chuyển đến. Đây là các nạn nhân trong vụ nổ ở Tây Ninh.

Học sinh bị phỏng do thuốc pháo nổ tự chế đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Bác sĩ Trần Văn Khoa cho biết, bệnh nhân D. (15 tuổi) bị phỏng thuốc pháo, phỏng độ 2. Bệnh nhân B. (17 tuổi) bị phỏng thuốc pháo, phỏng độ 2-3 toàn thân.

Hiện 2 bệnh nhân được điều trị tích cực, dùng kháng sinh bù dịch, chống nhiễm trùng. Theo bác sĩ Khoa, ngoài phương pháp điều trị kháng sinh và nội khoa, có thể cần phải mổ để cắt phần hoại tử và ghép da cho bệnh nhân.

1 bệnh nhân khác tên N. (17 tuổi, cả 3 đều là học sinh) bị phỏng thuốc pháo, phỏng độ 2-3 toàn thân, chấn thương tinh hoàn bên phải và đa chấn thương ở tay, chân. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sát sao.

Theo bác sĩ Khoa, người nhà các nạn nhân trong vụ nổ cho biết các em nói trên tự mua nguyên liệu trên mạng và học theo các video hướng dẫn chế pháo rồi về nhà tự làm theo.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ nổ trên địa bàn H.Tân Biên làm một người tử vong và 5 người bị thương nặng. Theo công an, nguyên nhân vụ nổ được xác định do nhóm thiếu niên đặt mua pháo qua mạng rồi mang về tự chế dẫn đến nổ, gây thương tích. Vụ nổ lớn khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra khoảng 14 giờ 40 ngày 23.12, tại ngôi nhà thuộc xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, khiến 6 người bị phỏng nặng, đa chấn thương phải đưa đi cấp cứu.