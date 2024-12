Triệt xóa đường dây mua bán hơn 1 tấn pháo hoa nổ

Ngày 24.12, thông tin từ Công an H.Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, triệt phá đường dây mua bán hơn 1 tấn pháo hoa nổ qua mạng.

2 nghi phạm cầm đầu đường dây buôn bán hơn 1 tấn pháo hoa nổ ẢNH: TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 12, Công an H.Vũ Quang phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook tên là "Xi Phương" thường xuyên đăng tải nội dung, hình ảnh pháo hoa nổ trên các hội nhóm để bán. Đáng chú ý, các bài đăng này còn đính kèm mã QR dẫn tới tài khoản Telegram "Pro Poker" để thực hiện giao dịch.

Quá trình điều tra, công an xác định đường dây buôn bán pháo hoa nổ này do Huỳnh Tấn Tài (24 tuổi, ngụ tại xã Tân Thành, H.Bù Đốp, Bình Phước) và Phạm Viết Nhật (35 tuổi, ngụ tại TT.Định Quán, H.Định Quán, Đồng Nai) cầm đầu.

Ngày 16.12, Công an H.Vũ Quang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các địa phương đã tiến hành bắt giữ Tài và Nhật.

Tang vật vụ án ẢNH: TÂN KỲ

Tại nhà các nghi phạm này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 giàn pháo nổ có tổng trọng lượng gần 400 kg.

Qua đấu tranh, các nghi phạm Tài và Nhật khai nhận, tháng 9.2024 bắt đầu hoạt động buôn bán pháo hoa nổ có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan và tiêu thụ chủ yếu qua mạng xã hội. Đến nay, cả hai đã bán được khoảng hơn 1 tấn pháo hoa nổ các loại cho các khách hàng khắp cả nước. Việc vận chuyển pháo hoa chủ yếu thông qua dịch vụ giao hàng nhanh.

Tài và Nhật đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Vũ Quang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội buôn bán hàng cấm.