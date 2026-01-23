Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố 2 bị can trộm gần 8 tỉ đồng trên xe khách

Minh Hải
Minh Hải
23/01/2026 19:08 GMT+7

Lợi dụng sơ hở khi xe khách dừng cho khách ăn cơm, Ngô Đức Thành và Trần Minh Vũ (cùng ngụ TP.Đà Nẵng) đã lấy trộm 7,85 tỉ đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 23.1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Đức Thành (23 tuổi), và Trần Minh Vũ (37 tuổi), cùng ngụ P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố 2 bị can trộm cắp gần 8 tỉ đồng trên xe khách tại thanh hóa - Ảnh 1.

Trần Minh Vũ khi bị lực lượng công an bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 9.1, ông Võ Đình Tân (57 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) lái xe khách chở khách từ Hà Nội về Đà Nẵng. Khi đến địa phận xã Quảng Bình (Thanh Hóa) thì xe khách dừng lại cho khách ăn cơm. 

Ăn cơm xong, ông Tân lên xe chuẩn bị khởi hành thì phát hiện 2 gói hàng được bọc kín để ở đuôi xe không còn. Các gói hàng do một người ở Hà Nội gửi cho một người ở Đà Nẵng.

Phát hiện các gói hàng bị mất, ông Tân liên lạc với người gửi hàng thì mới biết rằng trong 2 gói hàng đó có tổng cộng 7,85 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, và đến ngày 13.1, đã bắt được Ngô Đức Thành và Trần Minh Vũ là 2 người lấy cắp số tiền trên. 

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa  tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Trần Đại (41 tuổi, trú P.Sơn Trà), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

