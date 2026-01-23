Khởi tố 2 bị can trộm gần 8 tỉ đồng trên xe khách

Ngày 23.1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Đức Thành (23 tuổi), và Trần Minh Vũ (37 tuổi), cùng ngụ P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Minh Vũ khi bị lực lượng công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 9.1, ông Võ Đình Tân (57 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) lái xe khách chở khách từ Hà Nội về Đà Nẵng. Khi đến địa phận xã Quảng Bình (Thanh Hóa) thì xe khách dừng lại cho khách ăn cơm.

Ăn cơm xong, ông Tân lên xe chuẩn bị khởi hành thì phát hiện 2 gói hàng được bọc kín để ở đuôi xe không còn. Các gói hàng do một người ở Hà Nội gửi cho một người ở Đà Nẵng.

Phát hiện các gói hàng bị mất, ông Tân liên lạc với người gửi hàng thì mới biết rằng trong 2 gói hàng đó có tổng cộng 7,85 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, và đến ngày 13.1, đã bắt được Ngô Đức Thành và Trần Minh Vũ là 2 người lấy cắp số tiền trên.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.