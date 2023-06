Khởi tố 2 bị can trộm hàng loạt xe máy ở miền Tây

Ngày 8.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Hoàng Kha (37 tuổi) và Nguyễn Hữu Lợi (35 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 2 nghi phạm trộm hàng loạt xe máy liên tỉnh.

Bị can Nguyễn Hữu Lợi tại thời điểm bị bắt giữ NAM LONG

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3.6, Công an H.Vũng Liêm nhận được tin báo có vụ trộm xe máy trên địa bàn ấp Trung Hòa 2, xã Trung An. Hai người trộm xe chạy về hướng QL53.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Vũng Liêm triển khai truy tìm thủ phạm. Đến 15 giờ cùng ngày, Công an H.Vũng Liêm phối hợp Công an TX.Bình Minh phát hiện và xác định được 2 nghi phạm trộm xe trên là Kha và Lợi. Cả 2 đang sinh sống tại một nhà trọ thuộc P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Qua theo dõi, đến 19 giờ ngày 3.6, phát hiện Lợi điều khiển một xe máy khác nhưng gắn biển số của xe máy vừa trộm được, lưu thông tại TP.Cần Thơ, lực lượng công an liền tiếp cận và bắt giữ. Kiểm tra nhà trọ, công an bắt được Kha và thu giữ nhiều dụng cụ dùng để mở khóa xe máy.

Bị can Đoàn Hoàng Kha tại thời điểm bị bắt giữ NAM LONG

Tại cơ quan công an, Lợi và Kha đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Đồng thời còn khai nhận trước đó đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang.

Theo công an, Kha có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành án tù xong trở về địa phương tháng 10.2022, nay lại tái phạm.

Công an H.Vũng Liêm phối hợp công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng các vụ trộm xe do Đoàn Hoàng Kha và Nguyễn Hữu Lợi thực hiện để xử lý.