Khởi tố 2 cán bộ ngân hàng tội tham ô, cho vay nặng lãi

Ngày 19.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 2 cán bộ ngân hàng bị khởi tố về tội tham ô, làm giả con dấu, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.



Ông Trần Văn Tài, Trưởng phòng Giao dịch Mạo Khê của ABBank, bị bắt giam để điều tra về tội tham ô ẢNH: CAQN

Trước đó, ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với ông Trần Văn Tài (32 tuổi, trú tại khu Quang Trung, P.Mạo Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh), Trưởng phòng Giao dịch Mạo Khê của ABBank. Ông Tài bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ông Tài đã sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỉ đồng của ABBank.

Bị can Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đối tượng thực hiện hành vi một cách tinh vi và được tính toán kỹ lưỡng để che giấu hành vi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đọc quyết định khởi tố đối với ông Phạm Ngọc Hưng ẢNH: N.K

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện ông Phạm Ngọc Hưng, Phó phòng Khách hàng Agribank, Chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh, từ năm 2020 đã nhiều lần cho bị can Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hưng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 điều 201 bộ luật Hình sự.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau khi một số vụ án về tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được Bộ Công an phát hiện, khởi tố, công an tỉnh đã rà soát toàn bộ hoạt động quản lý thanh toán, quản lý tiền mặt và quản lý tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn và đã phá được 2 vụ án trên.