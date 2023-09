Khởi tố 2 học viên cơ sở cai nghiện tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 17.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Sơn và Nguyễn Văn Đạt, cùng là học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặng Ngọc Sơn bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy C.T.V

Trước đó, ngày 30.8, lực lượng Công an TP.Sóc Trăng bắt quả tang Đặng Ngọc Sơn tàng trữ trái phép hơn 9 gram ma túy đá. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận đã nhiều lần cùng 14 học viên khác ở chung phòng tổ chức sử dụng ma túy. Số ma túy và dụng cụ sử dụng do Nguyễn Văn Đạt, ở cùng phòng, cung cấp.

Đạt khai nhận dùng điện thoại di động liên hệ mua ma túy, riêng dụng cụ sử dụng đã có trong phòng từ trước.

Nguyễn Văn Đạt bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy C.T.V

Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng đang điều tra mở rộng, làm rõ đường dây tổ chức, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý học viên.