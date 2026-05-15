Khởi tố 3 bị can mua bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội

Thanh Duy
15/05/2026 21:04 GMT+7

Trong quá trình điều tra vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng của 3 bị can, Công an thành phố Cần Thơ thu giữ 4 khẩu súng, hàng ngàn viên bi sắt cùng nhiều linh kiện khác.

Ngày 15.5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Tính (30 tuổi, ở tỉnh An Giang), Huỳnh Trí Vĩ (22 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (24 tuổi, cùng ở thành phố Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, tối 27.4, trong quá trình phối hợp tuần tra kiểm soát, Công an phường Sóc Trăng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Huỳnh Trí Vĩ điều khiển xe máy chở theo một người có biểu hiện nghi vấn nên mời cả hai về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Vĩ khai nhận có dùng tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia một hội nhóm mua bán súng. Qua đó, Vĩ quen biết và kết bạn Zalo với Nguyễn Hữu Tính và có 4 lần đặt mua súng của Tính đem về bán lại cho người khác kiếm lời.

Cụ thể, khoảng tháng 8.2025, Vĩ đặt mua của Tính 1 khẩu súng loại Rulo để bán cho Nguyễn Văn Minh.

Đến tháng 2.2026, Vĩ tiếp tục đặt mua của Tính 1 khẩu súng Rulo SKY và 20 viên đạn để bán cho 1 người khác. Tuy nhiên, khi người này đem về bắn thử thì súng không nổ nên trả lại cho Vĩ.

Đến ngày 11.4, Vĩ đặt mua của Tính 1 khẩu súng PCV nén hơi bằng gas, bắn đạn bi sắt. Lần mua bán thứ 4 diễn ra ngày 29.4 Lúc này, Tính thuê người vận chuyển 1 khẩu súng xuống bán cho Vĩ thì bị công an phát hiện, tạm giữ.

Cơ quan điều tra đã triệu tập các cá nhân có liên quan đến làm việc và thu giữ 4 khẩu súng gồm: 1 khẩu súng loại Rulo, ZP5; 1 khẩu súng PCV nén hơi bằng gas, bắn đạn bi sắt; 1 khẩu súng logo KIMBER có sẵn 4 viên đạn; 1 khẩu súng tự chế. Ngoài ra còn có 2 con dao cánh bướm, hơn 1.000 viên bi sắt cùng nhiều linh kiện dùng cho súng.

Hiện vụ án mua bán trái phép vũ khí quân dụng nêu trên được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

