Thời sự

Khởi tố 3 bị can tái diễn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Trần Kha - Hoàng Huy
03/02/2026 15:02 GMT+7

Ngày 3.2, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dù đang trong diện quản lý sau cai nghiện.

3 bị can bị khởi tố về tội sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Lâm Anh Vũ (33 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Tiên (36 tuổi) và Lưu Hà Phước Thiện (31 tuổi, cùng ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ). Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Khởi tố 3 bị can tái diễn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại TP . HCM - Ảnh 1.

Các bị can tái diễn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

ẢNH: CTV

Lâm Anh Vũ từng ngồi tù về tội cướp giật và trộm cắp tài sản, đồng thời nhiều lần đi cai nghiện bắt buộc lẫn tự nguyện.

Vũ thuộc diện quản lý sau cai nghiện của UBND xã Thới Tam Thôn từ tháng 11.2024. Tuy nhiên, trưa 25.9.2025, Vũ tiếp tục mua ma túy đá về nhà riêng để sử dụng, bị lực lượng chức năng phát hiện. Kết quả giám định nước tiểu cho thấy Vũ dương tính với Methamphetamine.

Tương tự, Nguyễn Thị Mộng Tiên bị Công an xã Đông Thạnh phát hiện "đập đá" tại nơi ở vào ngày 30.9.2025. Đáng chú ý, Tiên vẫn đang trong thời gian chấp hành quản lý sau cai nghiện (dự kiến đến tháng 3.2026).

Còn Lưu Hà Phước Thiện vừa hoàn thành đợt cai nghiện tự nguyện tại tỉnh Bình Dương vào tháng 4.2025 và đang chịu sự quản lý của địa phương. Tuy nhiên, tối 7.10.2025, Thiện vẫn liên hệ mua ma túy, mang về phòng ngủ sử dụng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác nhận Thiện dương tính với chất ma túy.

Đại diện Công an xã Đông Thạnh cho biết, tội phạm ma túy luôn là nguồn cơn phát sinh của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, gây bất ổn an ninh trật tự tại địa phương.

Việc xử lý hình sự đối với các trường hợp đang trong diện quản lý sau cai nghiện nhưng vẫn cố tình tái phạm, là thể hiện sự nghiêm minh của lực lượng chức năng. Đây cũng là bài học răn đe mạnh mẽ, khẳng định mọi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đều sẽ bị xem xét xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

