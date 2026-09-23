Khởi tố 37 bị can đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 20.000 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn, ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã khởi tố tổng cộng 37 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng liên quan đến vụ án phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô lớn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác nắm tình hình và xác lập chuyên án liên quan đến Công ty Thái Hưng cùng 34 doanh nghiệp nghi vấn, cơ quan công an xác định Lê Văn Hiền (42 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Vào tháng 4.2026, PC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Mở rộng điều tra, ban chuyên án làm rõ từ tháng 12.2021 đến tháng 10.2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại 326 pháp nhân công ty "ma". Nhóm này tổ chức mạng lưới "chân rết" sử dụng các công ty trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi nhận trên số hóa đơn này là 18.328 tỉ đồng; tiền thuế GTGT là 1.585 tỉ đồng; tổng doanh số xuất khống lên đến 19.913 tỉ đồng.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, ngày 16.9.2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế". Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam thêm 25 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" theo điều 203 và điều 200 bộ luật Hình sự.

Hiện ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý.

Khuyến cáo doanh nghiệp cảnh giác với hóa đơn "khống"

Qua vụ án trên, Công an TP.HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn khống, không gắn với hoạt động trao đổi hàng hóa hay dịch vụ thực tế.

Doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra kỹ tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh vô tình hay cố ý tiếp tay cho các công ty "ma" dẫn đến nguy cơ bị xử phạt thuế hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện các dấu hiệu thành lập doanh nghiệp bất thường, chào mời mua bán pháp nhân hay mua bán hóa đơn, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.