TP.HCM: Triệt phá đường dây 326 công ty 'ma' mua bán hóa đơn khống hơn 3.800 tỉ

Ngày 30.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hàng trăm doanh nghiệp “ma” với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn ẢNH: CACC

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.HCM về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã rà soát địa bàn, lĩnh vực phụ trách và phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại Công ty Thái Hưng (đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp này có biểu hiện xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng không đúng thực tế, có dấu hiệu che giấu doanh thu.

Mở rộng xác minh các đơn vị liên quan, công an tiếp tục phát hiện nhiều công ty có dấu hiệu tương tự, nghi vấn thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng tổ chức để mua bán trái phép hóa đơn.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh đối với hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây gồm 12 đối tượng do Lê Văn Hiền (41 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu.

Ngày 27.4, Ban chuyên án tiến hành phá án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiền cùng 11 người liên quan về tội “phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2, điều 203 bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, công an thu giữ 207 USB Token dùng để ký, duyệt hóa đơn điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến 2025, Hiền và đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị chưa thuế hơn 2.814 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng khoảng 356 tỉ đồng, tổng giá trị lên đến 3.171 tỉ đồng.

Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân doanh nghiệp “ma” khác, cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời truy xét các hành vi phạm tội khác như tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc cấp phép, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp liên quan.