Lập 14 công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn hơn 130 tỉ đồng

Ngày 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo điều 203 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn (39 tuổi), Nguyễn Thị Bích Trâm (33 tuổi), Phạm Uyên Chi (56 tuổi), Chế Thị Thu Trang (52 tuổi), Lữ Tuấn Khôi (39 tuổi) và Trần Văn Bình (51 tuổi), đều ở tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, bị can Trần Văn Bình bị bắt tạm giam; 5 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Bị can Trần Văn Bình bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CACC

Trong 2 năm, lập 14 công ty "ma"

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 - 2024, Phạm Ngọc Tuấn được xác định là người cầm đầu, tổ chức thành lập 14 công ty "ma" nhằm hợp thức hóa việc xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Nhóm này đã xuất tổng cộng 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo. Tổng giá trị trước thuế hơn 120 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỉ đồng, nâng tổng giá trị sau thuế lên hơn 131,3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, mục đích của đường dây là thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Các bị can còn lại tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, giao dịch và hợp thức hồ sơ.

Đáng chú ý, bị can Trần Văn Bình đang chấp hành án treo 15 tháng về cùng tội danh mua bán trái phép hóa đơn nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Phát hiện từ dữ liệu hóa đơn điện tử và dòng tiền

Trước đó, trong năm 2025, qua kiểm tra, xác minh, Thuế cơ sở 2 (trực thuộc Thuế tỉnh Khánh Hòa) phát hiện một số doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, không có kho hàng, tài sản cố định nhưng vẫn phát sinh hóa đơn.

Các doanh nghiệp này sử dụng hóa đơn không hợp pháp, lập khống hóa đơn đầu vào, đầu ra để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ; kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng sai quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Thuế cơ sở 2 (trực thuộc Thuế tỉnh Khánh Hòa) phát hiện một số doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, không có kho hàng nhưng vẫn phát sinh hóa đơn ẢNH: H.L

Đáng chú ý, các doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau, do một số cá nhân đứng sau tổ chức, điều hành; sử dụng người khác đứng tên pháp nhân để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn với quy mô lớn.

Căn cứ kết quả phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, xác minh tài khoản ngân hàng, dòng tiền và làm việc với người nộp thuế, ngày 24.12.2025, cơ quan thuế đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến 14 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn làm sai lệch sổ sách kế toán, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, gian lận tài chính, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.