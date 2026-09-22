Khởi tố 6 bị can cầm hung khí hỗn chiến từ mâu thuẫn tính tiền cà phê

Ngày 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 người cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Những người này gồm Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi), Y Xương Niê (23 tuổi), Ngô Trường Luân (38 tuổi), Nguyễn Trọng Việt (44 tuổi), Nguyễn Công Tài (22 tuổi) và Nguyễn Nam Trường (19 tuổi).

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố các bị can liên quan vụ hỗn chiến từ mâu thuẫn ở quán cà phê ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, Tùng, Niê, Luân và Việt bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng; Tài và Trường bị khởi tố về 2 hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21.4, Tùng cùng nhóm bạn đến quán cà phê Hồ Sen ở xã Krông Ana (Đắk Lắk).

Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với 2 nhân viên của quán. Lúc này, Tùng cầm ly nước hất vào mặt và dùng tay đấm vào đầu một nhân viên.

Sau đó, 2 bên đã gọi điện, lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm đã cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh, chém nhau khiến nhiều người bị thương tích nặng.

Sau đó, Công an xã Krông Ana kịp thời đến hiện trường giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.