Khởi tố 7 bác sĩ, điều dưỡng lập khống bệnh án để trục lợi bảo hiểm

Ngày 1.8, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng viên của Bệnh viện Đa khoa Thái An, để điều tra hành vi gian lận bảo hiểm y tế.



Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với 7 bác sĩ và điều dưỡng viên C.A

Các bị can bị khởi tố gồm: bác sĩ Đinh Thị Mỹ Dung (64 tuổi), bác sĩ Hoàng Đăng Thanh (37 tuổi) và các điều dưỡng viên: Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi), Đặng Thị Anh Tú (39 tuổi), Lê Thị Anh Tâm (37 tuổi), Lương Thị Bé (41 tuổi), Trần Thị Huệ (35 tuổi).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định mặc dù không có bệnh, không có nhu cầu khám, chữa bệnh nhưng một số người có bảo hiểm y tế được "cò" móc nối đến Bệnh viện Đa khoa Thái An nhập viện để trục lợi bảo hiểm y tế.

Được sự tiếp tay của các bị can nói trên, những "bệnh nhân" này được làm hồ sơ nhập viện, dù không điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn được 2 bác sĩ Dung và Thanh cùng các điều dưỡng ký khống vào hồ sơ bệnh án.

Cơ quan công an xác định các bị can này đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Trong đó, có 59 hồ sơ có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi lập hồ sơ bệnh án nên Bệnh viện Đa khoa Thái An đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 100 triệu đồng. Các "bệnh nhân" được lập khống hồ sơ đã được các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả hơn 2 tỉ đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố 5 bị can, trong đó có 1 bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh và 1 kỹ thuật viên chụp X-quang của Bệnh viện H.Tân Kỳ cùng 3 bị can khác làm giả hồ sơ bệnh án để trục lợi hơn 10 tỉ đồng tiền bảo hiểm.