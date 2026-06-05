Khởi tố 7 bị can trong vụ chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng tiền nông thôn mới

Ngày 5.6, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, khám xét nơi làm việc của các bị can ẢNH: T.H

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 7 bị can, phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can, lệnh khám xét nơi làm việc đối với 2 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can (hiện danh tính cụ thể các bị can liên quan đến các tội danh vẫn chưa được cơ quan này cung cấp) để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, bị can Trần Thị Cẩm Nhung (là kế toán của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên - Huế, nay là Báo và Phát thanh truyền hình Huế) đã thực hiện hành vi lập khống các loại tài liệu, chứng từ và hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mục đích của việc lập khống này để thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Bằng phương thức gian dối trên, Trần Thị Cẩm Nhung đã chiếm đoạt tổng số tiền 1,723 tỉ đồng của Nhà nước tại đơn vị này.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định có sự tham gia, tiếp tay từ nhiều nghi phạm thuộc các cơ quan, đơn vị khác nhau.

Cụ thể, nhóm phóng viên là N.V.T và N.B.B.S (phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên - Huế, nay là Báo và Phát thanh truyền hình Huế), là những người đã cung cấp các phóng sự phát thanh, truyền hình cho Trần Thị Cẩm Nhung.

Nhóm doanh nghiệp có T.T.H.T (Giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường) và N.T.L (Giám đốc Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân) đã ký khống các thủ tục hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý cũng như đề nghị thanh toán.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, nhóm cán bộ thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huế là P.Q, L.T.N và N.V.M đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sơ hở trong quản lý để Trần Thị Cẩm Nhung lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.